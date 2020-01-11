Бывший мэр Нью-Йорка оценил Трампа в 1 миллиард долларов ...

Экс-мэр Нью-Йорка, бизнесмен Майкл Блумберг заявил, что готов потратить 1 млрд долларов на президентскую кампанию с целью победы над президентом США Дональдом Трампом.

Об этом Блумберг заявил в ходе встречи со своими сторонниками в Техасе.

Как сообщает The New York Times, цитируемая РБК, Майкл Блумберг заявил, что даже если он сам не будет выдвинут на пост главы государства от Демократической партии, деньги будут потрачены на оказание помощи другим оппонентам Дональда Трампа - Берни Сандерсу или Элизабет Уоррен.

"Все будет зависеть от того, понадобится ли другим кандидатам моя помощь. Если у них все будет хорошо, денег потребуется меньше", - объяснил бизнесмен.

Блумберг согласился с тем, что для него "1 миллиард долларов является очень большой суммой", сообщив, что только в прошлом году потратил на благотворительность $2,8 млрд.

Издание отмечает, что Блумберг уже потратил 200 миллионов долларов на политическую рекламу и нескольких сотен человек, которые будут организовывать мероприятия в поддержку кандидата. Для сравнения: Барак Обама в 2012 году израсходовал такую сумму за всю предвыборную кампанию, указывает газета.

Опросы, проведенные несколько дней назад, показывают, что Блумберга поддерживают 5% американцев, готовых голосовать за кандидата от демократов. Он уступает не только бывшему вице-президенту Джо Байдену, Сандерсу и Уоррен, но и экс-мэру города Саут Бенд Питу Буттиджичу.

Майкл Блумберг с 2002 по 2013 год занимал пост мэра Нью-Йорка. Находясь в этой должности, он представлял как демократов, так и республиканцев. Forbes оценивает его состояние в 58 миллиардов долларов. Блумберг объявил о вступлении в президентскую гонку 24 ноября. Он будет бороться за то, чтобы стать кандидатом от Демократической партии.