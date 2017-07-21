Разыскиваемый Интерполом бывший депутат партии Плахотнюка скрывается в Румынии
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(ФОТО) Объявленный Интерполом в международный розыск бывший депутат Константин Цуцу свободно перемещается по Румынии.
Как сообщил телеканал ProTV, Цуцу был замечен в румынском городе Брашов, заправляя один из своих элитных автомобилей.
Цуцу был объявлен Интерполом в международный розыск 9 декабря прошлого года. Он обвиняется в незаконном обогащении.
Кроме того, бывший депутат от Демпартии Константин Цуцу является фигурантом еще и уголовных дел по убийству, а также по международной торговле наркотиками.
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