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Разыскиваемый Интерполом бывший депутат партии Плахотнюка скрывается в Румынии

Опубликовано : 12 январь 2020 г. 22:42 | Просмотров: 0 | Категория: Власть / Криминал

(ФОТО) Объявленный Интерполом в международный розыск бывший депутат Константин Цуцу свободно перемещается по Румынии.

Как сообщил телеканал ProTV, Цуцу был замечен в румынском городе Брашов, заправляя один из своих элитных автомобилей.

Цуцу был объявлен Интерполом в международный розыск 9 декабря прошлого года. Он обвиняется в незаконном обогащении.

Кроме того, бывший депутат от Демпартии Константин Цуцу является фигурантом еще и уголовных дел по убийству, а также по международной торговле наркотиками.

 


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