Разыскиваемый Интерполом бывший депутат партии Плахотнюка скрывается в Румынии ...

Как сообщил телеканал ProTV, Цуцу был замечен в румынском городе Брашов, заправляя один из своих элитных автомобилей.

Цуцу был объявлен Интерполом в международный розыск 9 декабря прошлого года. Он обвиняется в незаконном обогащении.

Кроме того, бывший депутат от Демпартии Константин Цуцу является фигурантом еще и уголовных дел по убийству, а также по международной торговле наркотиками.