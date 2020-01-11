Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз' ...

Публичные заявления главы АО "Молдовагаз" о том, что с 1 января убытки от потери транзита почти 15 млрд куб. м газа в год из-за открытия газопровода "Турецкий поток" могут быть покрыты "из внутренних резервов" компании, указывают на беспрецедентные масштабы воровства за счет потребителей газа в Молдове.

Этого мнения придерживается гл.редактор агентства OMEGA Александр Петков. Он уверен, что за счет исправно оплачивающих счета потребителей "Молдовагаз" и позволяет себе невозможные для подобного предприятия "внутренние резервы", из которых содержится ряд политических проектов в Молдове.

Петков отметил, что заявления монополиста-поставщика газа прямо указывают на то, что тарифы на газ для бытовых потребителей являются преднамеренно завышенными.

В этой связи он призвал общество требовать предания гласности контракта на поставку газа в Молдову и о транзите через Молдову. Кроме того, он считает, что на предприятии-монополисте АО "Молдовагаз" должен быть проведен независимый аудит, а публичными заявлениями главы компании, косвенно признавшего факт воровства у потребителей, должен заинтересоваться Генеральный прокурор.

Как также отметил Петков, власти Молдовы должны развеять все резонные подозрения относительно качества поставляемого газа потребителям, за счет чего могли быть накоплены скрытые огромные прибыли предприятия.

Александр Петков считает, что руководство Национального агентства по регулированию в энергетике, должно быть уволено, потому как играет на стороне "Молдовагаз" и до сих пор представляет олигарха Владимира Плахотнюка, "из рук которого такие, как Унтилэ, Карпов, Крянгэ или Калмык получили эту синекуру".

Ниже публикуется полная версия статьи:

Масштабы воровства в "Молдовагаз" просто зашкаливают. Заметки потребителя-дилетанта

К выводу из заголовка я пришел, послушав интервью главы "Молдовагаз" Вадима Чебана "Спутнику". Кстати, настоятельно рекомендую прослушать интервью (есть в соцсетях) не только всем не по своей воле ставшим потребителями этого монополиста, но и Генеральному прокурору, и считающим себя оппозиционными депутатам.

И вообще, я считаю, что этому руководителю надо позволять выговориться. Хотя бы потому, что он фактически подтвердил наличие многомиллионной (в долларах) неучтенной прибыли в АО "Молдовагаз", а также искусственно завышенных тарифов на газ для молдавских потребителей. Впрочем, как первое, так и второе является воровством. И в этом случае воруют не у кого-то там неопределенного. Воруют у всех нас, тех, кто из месяца в месяц, из того, что имеет и не имеет, исправно и смиренно платит за потребленный газ.

Этот очередной "технократ" невольно вскрыл целый ряд мошеннических схем, убеждая всех в том, что Молдова только выиграла от запуска газопровода "Турецкий поток" и от повышения в восемь раз (!) тарифа на транспортировку газа внутри страны.

Честно, сначала было странно слышать, что достаточно молодой менеджер Вадим Чебан называет открытие реверсной поставки "диверсификацией". Это в условиях, когда речь идет об одном и том же поставщике - "Газпроме".

После того как я специально несколько раз прослушал это интервью, смею полагать, что этот газпромовский чиновник преднамеренно подменяет понятия. А в ряде случаев, просто грешит против истины. Повторюсь, в то же время, считаю необходимым дать человеку выговориться. Иначе, мы вообще ничего не узнали бы.

Конечно, газпромовские "технократы" всегда смогут парировать: мол, что вы понимаете в этой отрасли? Вы же не специалист, у вас же нет цифр. И тут я с ними от части соглашусь. Ведь откуда же у нас могут быть все цифры? Разве, "Молдовагаз" когда-либо публиковал контракты? Разве, был хоть раз проведен независимый аудит этой компании-монополиста? Разве, НАРЭ, которое обязано защищать интересы потребителя, реально этим занимается?

Поэтому, исходить будем исключительно из цифр в открытых источниках. Ну, и из некоторых познаний, полученных в средней советской школе.

Кстати, об остановке транзита газа через Молдову мы бы и не узнали, если бы об этом не сообщили болгарские, румынские и украинские газотранспортные компании. И это уже говорит о многом.

Вспомните, все последние месяцы нас убеждали, что "газ у нас по-любому будет", даже если Россия и Украина не договорятся (опять вспомним географию и то, что Орловка таки находится в Украине). Что якобы реверсный газ, тот же "газпромовский", через Турцию, Болгарию, Румынию и опять же Украину через южную точку входа "не будет дороже", чем если бы он шел из России через Украину. И никто не говорил, почему Украина при невозможности договориться с Россией по традиционному пути, должна была бы соглашаться на поставки того же российского газа с юга. Но это лишь мелкие детали.

Итак, начнем

Г-н Чебан громко заявил, что с запуском "Турецкого потока" - это "то, что мы ожидали много лет - диверсифицировать транспортные потоки [газа], потому что кроме как через Украину, мы не имели больше никакой возможности". "Мы имеем сегодня два источника, два пути", - ничтоже сумняшеся подчеркнул он.

Или вот так: "Мы считаем, что вне зависимости от снижения этих объемов транзита, наш успех в том, что мы имеем сегодня альтернативный источник поставок природного газа всем потребителям. Я бы сказал, что результат существенно больше, чем потеря доходов от транзита".

Но, позвольте, на юге газопровод, пусть он будет сто раз реверсным, но он заходит в Молдову через ту же самую Украину, и это известно из школьного курса географии. То есть, если предполагается реверсная поставка газа из-за неких проблем России с Украиной, то эти же проблемы будут, как на Севере, Востоке, так и на Юге. Кроме того, Украина со всеми ее проблемами военного характера с Россией заключила контракт на 5 (пять) лет о транзитных поставках газа из России. И контракт этот гарантирует определенные объемы транзита газа, в том числе в Молдову. Это известно из официальных российских и украинских источников.

Кроме того, как можно называть “альтернативным источником” получаемый от того же “Газпрома” газ, через ту же молдо-украинскую границу, разве что на другом ее участке? И вообще, почему это дочерняя компания “Газпрома” в Молдове должна бы заботиться о том, как в Молдову будет поступать по ее (компании) трубам газ “из альтернативного источника”? В привыкшей к “политическим поставкам газа” России что-то произошло и эта новость прошла мимо нас?

Пойдем дальше

Г-н Чебан вынужден был признать снижение объемов транзита газа через Молдову. Того самого транзита газа, на котором зарабатывают не только полноценные государства типа Украины, Румынии, Болгарии, Молдовы, но и такое квази-государство, как Приднестровье. И заработки исчислялись десятками миллионов долларов в год.

По мнению же Чебана, Молдова (вместе с Приднестровьем) потеряла от отсутствия транзита лишь 140-150 миллионов леев в год. То есть, это менее 9 миллионов долларов. Откуда взята эта цифра, чиновник не сообщает. Но из открытых официальных источников, в том числе и "Газпрома", известно, что доходы от транзита только "Тираспольтрансгаза" (наверняка известное главе "Молдовагаза" предприятие) составляли в последние годы 26 - 28 миллионов долларов в год. Уверен, что главе "Молдовагаз" также известно, что в силу ряда известных же ему обстоятельств доходы от транзита газа делятся право- и левобережными составляющими "Молдовагаз" в пропорции 50/50. Эту же пропорцию подтверждают и официальные данные "Газпрома", согласно которым в 2017 году "Газпром" заплатил "Молдовагаз" 3,5 млрд рублей (ок. 60,75 миллионов долл.).

Улавливаете разницу между заявленными Чебаном 150 миллионами леев и свыше 60 миллионами долларов? Кстати, этот "эффективный менеджер" несколько раз в одном и том же интервью расценил эти самые "150 миллионов леев от транзита" то, как "доход", то, как "чистую прибыль". Странная для экономиста с докторской диссертацией подмена понятий, не так ли?

Самое интересное нас ждет, как всегда, впереди

Переходя к одному из самых спорных решений НАРЭ о практическом удовлетворении требования поставщика о повышении почти в 8 раз тарифа на транспортировку газа, г-н Чебан несколько раз прямо по-дружески так заявил об абсолютной независимости регулятора, "на которого не может влиять никто". Кстати, в Украине этот же тариф был повышен в декабре всего лишь на 30% да еще и поэтапно. Улавливаете разницу в подходах регуляторов?

В этом же интервью глава нашего монополиста признал, что "доходы от транзита газа были своеобразной субсидией для тарифа по внутренней транспортировке". Почему-то он забыл сообщить, что, запрашивая повышение тарифа, монополист мотивировал это "проблемами в договоренностях между Россией и Украиной". Ни слова не было тогда сказано об "успехе" или, как выразился Чебан, "выигрыше для страны" в виде газопровода "Турецкий поток", который является проектом материнской компании того самого поставщика, который начал жаловаться о планируемых потерях от транзита "из-за проблем в договоренностях между Россией и Украиной".

Исключительно как не экономисту, и даже не газовику, автору все же известно, что тариф на газ для конечного потребителя является результатом подсчета целого ряда составляющих, среди которых, в обязательном порядке, тариф на доставку этого самого газа. То есть, повышая тариф на доставку в 8 раз, надо принимать во внимание неизбежность увеличения (не обязательно в 8 раз) и тарифа для конечных потребителей. И я уверен, что "Молдовагаз" ожидает удобного момента (скорее всего, после выборов) чтобы не только повысить тариф, но и затребовать миллиардные компенсации своих якобы потерь. И в этой преступной схеме НАРЭ, во главе с известным всей Молдове "бескорыстным поборником прав граждан" Вячеславом Унтилэ, является пособником газового монополиста.

Что же происходит по версии главы "Молдовагаз"?

Как ни в чем не бывало, г-н Вадим Чебан заявляет, что "Молдовагаз" "из внутренних резервов" изыщет возможность компенсировать тариф. Уверен, что именно на это выражение руководителя "Молдовагаз" должны обратить серьезное внимание прокуроры.

Экономисты не могут не знать, что даже такое предприятие, как "Молдовагаз" не является благотворительной организацией или каким-то там "Фондом первой леди". Это предприятие живет за счет предоставляемых им услуг населению и другим хозяйствующим субъектам. И если, потеряв 60 миллионов долларов ежегодного дохода от транзита, который был источником покрытия убытков, предприятие говорит о каких-то "внутренних резервах", то можете себе представить масштабы непрекращающегося столько лет воровства наших с вами денег!

Более того, можно смело предполагать, что расчеты действующих тарифов намного превышают реальные цифры и не соответствуют реальному положению дел.

Теперь вы понимаете источник открытого финансирования на протяжении нескольких лет партии Плахотнюка? Теперь вы понимаете, почему после бегства Плахотнюка именно внезапно разбогатевший И.Додон возил Вадима Чебана на “смотрины” в “Газпром” перед его назначением на должность?

Подчеркиваю: я не настаиваю на том, что представленное выше является выкладкой профессионала и истиной в последней инстанции. Более того, я настаиваю, что являюсь определенным дилетантом в области экономики и газификации. Я даже очень хотел бы, чтобы всё это было откровенной ложью. Но, если всё в этой статье не так, если безапелляционно верить утверждениям Чебана о том, что "Молдовагаз" несет убытки от несоответствующих реальности тарифов для потребителей, тогда откуда у них деньги, например, на новый фешенебельный офис в центре Кишинева, либо на выплату доходов акционерам, либо на премии для администрации? Или кто-то случайно услышал недовольство одного из акционеров, не получающего в последние годы дивиденды?

Если всё, что здесь написано, не так, тогда какому заявлению Вадима Чебана надо верить? О том, что у "Молдовагаз" убытки в размере 1 миллиарда 700 миллионов леев или о том, что "Молдовагаз" вышло из 2019 года с хорошими показателями"? Или почти 2 миллиарда леев "убытков" никак не влияют даже на показатели такого монстра, как "Молдовагаз"? В этой связи, напомню еще одну цитату Вадима Чебана: "Два года "Молдовагаз" работала с заниженным тарифом [для потребителей]. Мы выплачивали [Газпрому] за газ больше, чем собирали от потребителей. Мы вошли в убытки с 1 млрд 700 миллионов леев".

Полагаю, что отсутствие у меня, как и у большинства потребителей газа экономического образования, на фоне публичных заявлений главы “Молдовагаз”, всё же позволяет всем нам не только требовать, но и добиться удовлетворения наших требований. Таких, например, как:

Предание гласности контракта на поставку газа в Молдову, с расчетами и формулами, включая расчеты платы за транзит по территории Молдовы и разделения дохода от транзита за газ между Кишиневом и Тирасполем.

Почему независимый регулятор и правительство Молдовы всегда выступают на стороне монополиста АО "Молдовагаз" ("Газпрома"), скрывая от общественности контракты, прямо влияющие на доходы потребителей? Почему в Украине можно было опубликовать содержание договорённостей с "Газпромом", а в Молдове это запрещено?;

Проведение независимого аудита молдо-российского предприятия "Молдовагаз" с обязательным опубликованием аудиторского Отчета; Публикация поименного списка физических лиц, являющихся держателями того самого загадочного пакета более 1% акций АО "Молдовагаз". Говорят, их около 2 тысяч человек.

Уверен, что все потребители имеют полное право знать "в лицо" каждого из тех, кого они вполне так неплохо содержат. Предвосхищаю наличие в этом списке "очень интересных лиц".;

Идентификация места нахождения приборов учёта входящего-выходящего объема газа.

Поговаривают, что подобные "счётчики" (или ряд из них) находятся либо за пределами Молдовы, либо на неконтролируемой властями Молдовы территории. "Молдовагаз" обязано нам ответить, почему в Украине можно видеть в режиме реального времени объем поступающего в страну и экспортируемого из Украины газа, а в Молдове нельзя.;

Строгое соблюдение стандарта калорийности и качества поставляемого потребителям газа.

Власти обязаны положить конец разумным подозрениям населения в поставках некачественного газа, влияющих на рост потребления (оплаты) при искусственно заниженной теплотворности газа. Мы все должны знать, кто ведёт учёт стандарта теплоты сгорания, теплотворной способности оплачиваемого нами газа.

Список требований можно продолжить. Кстати, не забыть потребовать и полную смену руководства НАРЭ, до сих пор представляющего олигарха Владимира Плахотнюка, из рук которого такие, как Унтилэ, Карпов, Крянгэ или Калмык получили эту синекуру и ввести уголовную ответственность в случае игнорирования законных требований потребителей.

Очевидно одно: пока мы всего этого не потребуем, дочернее предприятие Газпрома - "Молдовагаз" будет продолжать выкручивать руки всей стране, показывая "дутые" расчёты, на основании которых будет продолжать требовать повышения и без того грабительских тарифов. Более того, они еще и повысят тарифы, обвинив в этом тех, кто требовал транспарентности.

А. Петков