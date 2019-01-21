Задержанный за контрабанду муж депутата Бакалу повышен в должности ...

После установления коалиции ПСРМ-ДПМ, задержанный по обвинению в организации контрабанды таможенник - муж депутата ДПМ Елены Бакалу был не просто восстановлен, но еще и повышен в должности.

Как сообщил агентству OMEGA источник в одном из подразделений Таможенной службы, после проведенного 31 июля 2019 года задержания по обвинению в организованном потоке контрабанды сигарет через пункт пропуска Кагул-Оанча, Василий Бакалу сначала был отстранен от должности. Затем, он уходил в отпуск, находился на больничном, а в начале года уже полностью вернулся на службу. Приказ об его повышении в должности был подписан 2 января 2020 года и сегодня он является начальником (șef de post) на пункте пропуска Кагул-Оанча.

Бакалу является подполковником Таможенной службы. Он был задержан 31 июля, а согласно материалам следствия, он подозревался в содействии преступной группе в провозе в Румынию сигарет на сумму 1,5 миллиона леев. Псле задержания, было объявлено, что Бакалу грозило тюремное заключение сроком до 10 лет.

Спецоперация была проведена Службой внутренней безопасности и борьбы с коррупцией МВД в связи с поступившей от следователей Румынии информации об организованном потоке контрабанды сигарет через пункт пропуска Кагул-Оанча.

Тогда же, до истечения 72 часов после задержания, Василий Бакалу был освобожден из-под ареста под судебный контроль судьей из Кагула Леонидом Туркулец.

Туркулец стал судьей в 2015 году, а до этого он был прокурором Кагульского района.

Кроме прочего, он известен тем, что именно в его бытность прокурором имело место халатное следствие по делу найденного застреленным в своем доме депутата Иона Бутмалая.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что Демпартия беглого олигарха Владимира Плахотнюка финансировалась за счет поступлений от организованных потоков контрабанды.