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Андрей Нэстасе обвинен в дискриминации по религиозному принципу

Опубликовано : 13 январь 2020 г. 12:47 | Просмотров: 317 | Категория: Власть

Лидер Партии Платформа DA Андрей Нэстасе признан виновным нарушении принципа недискриминации, должен будет принести извинения после того, как в качестве министра установил  распятие в холле МВД.

Такое решение принял Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства.

В решении указано, что заявление Нэстасе при установлении распятия, что "все, кто служат в структуре МВД являются войском христианским", а также, что "полицейские, карабинеры и спасатели - все, кто носит форму Республики Молдова, не могут даже переместить даже зерна без силы Бога и Святого Креста", свидетельствует о намерении Андрея Нэстасе, как министра, наделенного властью, навязать религиозные убеждения, которые он исповедует.

По мнению Совета, своими действиями и заявлениями Андрей Нэстасе в качестве министра внутренних дел нарушил несколько положений национального и международного права.

В этой связи, Совет по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства постановил, что действия Андре Нэстасе представляют собой подстрекательство к дискриминации на основе убеждений. Нэстасе предписано в течение 10 дней после получения решения принести публичные извинения, а Министерство внутренних дел должно убрать религиозную символику из здания учреждения и обеспечить защиту нейтралитета государственной службы и принцип секуляризма.

Андрей Нэстасе установил распятие в холле МВД 15 сентября 2019 года. Тогда, он торжественно объявил своим подчиненным, что всякий, направляющийся на прием к министру предварительно должен подойти к распятию и помолиться.


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