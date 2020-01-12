Бывший Глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией арестован ...

Кишиневский суд сектора Чеканы вынес решение об аресте одного из самых одиозных прокуроров клана Плахотнюка – бывшего руководителя Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорела Мораря.

Суд частично удовлетворил ходатайство прокуроров, которые требовали ареста Мораря на 30 суток. В итоге, он был помещен в Следственный изолятор на 20 суток.

В ходе заседания, Морарь пытался затянуть ход заседания с целью предотвратить вынесение решения до истечения срока предварительного задержания на 72 часа. С этой целью он требовал отвода прокуроров и судьи.

Виорел Морарь обвиняется в фальсификации документов в пользу олигарха Владимира Плахотнюка. Он был задержан в прошлую пятницу.

Как сообщала Генеральная прокуратура, временно отстраненный от должности глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией Виорел Морарь подозревается в том, что в марте 2017 года в нарушение уголовно-процессуального законодательства зарегистрировал полученную от Владимира Плахотнюка жалобу. На основании этих незаконных действий, он начал уголовный процесс, а затем уголовное дело, подделав несколько процессуальных документов.

"Все эти действия были проведены из личных интересов, а также в интересах заявителя и нескольких лиц из его окружении, чтобы помочь им избежать статуса подозреваемых в уголовном деле о банковском мошенничестве - краже миллиарда и препятствовать быстрому, полному и объективному расследованию этого уголовного дела", - отмечается в пресс-релизе Генеральной прокуратуры.

9 декабря, распоряжением Генерального прокурора Александра Стояногло Морарь был отстранен на 30 дней от должности главы Прокуратуры антикоррупции в связи с комплексной проверкой в Антикоррупционной прокуратуре и Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью.

Ранее уже сообщалось, что один из одиознейших персонажей в прокуратуре, ставший при покровительстве олигарха и лидера правившей тогда Демпартии Владимира Плахотнюка, возглавил Прокуратуру по борьбе с коррупцией. До этого, Морарь был одним из самых вовлеченных прокуроров в подавление инакомыслия, использовавшим для этого сталинские методы в юстиции. Практически все политически мотивированные уголовные дела, которые Морарь вел в отношении противников Демпартии были открыты на основании "резонных подозрений".