show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
﻿ 62
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вчера, 23:34  

США ввели персональные санкции в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка

Вчера, 22:53  

Бывший Глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией арестован

Вчера, 12:47  

Андрей Нэстасе обвинен в дискриминации по религиозному принципу

Вчера, 12:01  

Задержанный за контрабанду муж депутата Бакалу повышен в должности

Вчера, 00:08  

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

12.01.2020  

Разыскиваемый Интерполом бывший депутат партии Плахотнюка скрывается в Румынии
все новости

США ввели персональные санкции в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка

Опубликовано : 13 январь 2020 г. 23:34 | Просмотров: 276 | Категория: Власть / Криминал

Бывший лидер правившей в Молдове до июня прошлого года Демпартии Владимир Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список США.

Об этом сообщил в понедельник в Twitter Государственный секретарь США Майк Помпео.

"Сегодня, я публично определяю бывшего молдавского чиновника и олигарха Владимира Плахотнюка в связи с его причастностью к значительной коррупции. В своем официальном качестве, Плахотнюк был причастен к коррупционным действиям, которые подрывают верховенство права и ставят под серьезную угрозу независимость демократических учреждений Молдовы", - заявил Госсекретарь США.

Также вышло и специальное заявление по этому поводу пресс-секретаря Госдепартамента.

В документе отмечено, что согласно законодательству США, в случаях, когда Государственный секретарь располагает достоверной информацией о том, что иностранные должностные лица причастны, прямо или косвенно, к серьёзной коррупции, "эти лица и их ближайшие родственники не имеют права на получение визы в Соединенные Штаты". В результате, США внесли в санкционный список не только самого Плахотнюка, но также и его ближайших родственников: супругу Оксану Килдеску и двоих его детей. Всем им отказано в получении визы в Соединенные Штаты.

"Сегодняшнее действие является чётким сигналом того, что Соединенные Штаты не терпят коррупции и солидарны с народом Республики Молдова в его борьбе против нее. Государственный департамент продолжит использование таких механизмов для продвижения содействия привлечению к ответственности коррупционеров как в этом регионе так и во всем мире", - подчеркнул Помпео.

Безгранично правивший в Молдове с 2014 года олигарх Владимир Плахотнюк тайно покинул Молдову 14 июня, когда возглавляемая им Демпартия объявила об отречении от власти.

В Молдове в отношении Плахотнюка возбуждены уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. 17 октября 2019 года Владимир Плахотнюк был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что он проживал в Майами.


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
США ввели персональные санкции в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка

США ввели персональные санкции в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка ...

Просмотров: 278
Бывший Глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией арестован

Бывший Глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией арестован ...

Просмотров: 330
Андрей Нэстасе обвинен в дискриминации по религиозному принципу

Андрей Нэстасе обвинен в дискриминации по религиозному принципу ...

Просмотров: 430
Задержанный за контрабанду муж депутата Бакалу повышен в должности

Задержанный за контрабанду муж депутата Бакалу повышен в должности ...

Просмотров: 3 521
Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз' ...

Просмотров: 22 344
Разыскиваемый Интерполом бывший депутат партии Плахотнюка скрывается в Румынии

Разыскиваемый Интерполом бывший депутат партии Плахотнюка скрывается в Румынии ...

Просмотров: 5 088
КРИМИНАЛ
США ввели персональные санкции в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка

США ввели персональные санкции в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка ...

Просмотров: 278
Бывший Глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией арестован

Бывший Глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией арестован ...

Просмотров: 330
Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз' ...

Просмотров: 22 344
Разыскиваемый Интерполом бывший депутат партии Плахотнюка скрывается в Румынии

Разыскиваемый Интерполом бывший депутат партии Плахотнюка скрывается в Румынии ...

Просмотров: 5 088
Полиция сообщила подробности по поводу захвата заложников

Полиция сообщила подробности по поводу захвата заложников ...

Просмотров: 883
FLASH: Под Кишиневом вооруженный мужчина открыл стрельбу и взял людей в заложники

FLASH: Под Кишиневом вооруженный мужчина открыл стрельбу и взял людей в заложники ...

Просмотров: 1 519
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 17 354
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 44 407
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 41 656
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 19 370
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
У Молдовы может появиться граница с Россией ?

У Молдовы может появиться граница с Россией ?

Просмотров: 64 898
Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Просмотров: 44 711
Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Просмотров: 38 233
Германия уличила Путина во лжи

Германия уличила Путина во лжи

Просмотров: 29 534
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Просмотров: 28 771
Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Просмотров: 27 820
Додон готовит назначение Вячеслава Солтана на должность Генпрокурора

Додон готовит назначение Вячеслава Солтана на должность Генпрокурора

Просмотров: 25 466
Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Просмотров: 22 340
ВЛАСТЬ
США ввели персональные санкции в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка

США ввели персональные санкции в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка

Вчера, 22:53  Бывший Глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией арестован
Вчера, 12:47  Андрей Нэстасе обвинен в дискриминации по религиозному принципу
Вчера, 12:01  Задержанный за контрабанду муж депутата Бакалу повышен в должности
ЛЮДИ
Бузова стала особо ценить уединение

Бузова стала особо ценить уединение

06.01.2020  Ситуация в связи с газоснабжением Молдовы требует широких публичных дебатов
05.01.2020  Скончался боровшийся с раком российский онколог Андрей Павленко
22.12.2019  В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
США ввели персональные санкции в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка

США ввели персональные санкции в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка

Вчера, 22:53  Бывший Глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией арестован
Вчера, 00:08  Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'
12.01.2020  Разыскиваемый Интерполом бывший депутат партии Плахотнюка скрывается в Румынии



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2020 (70)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта