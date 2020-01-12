США ввели персональные санкции в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка ...

Бывший лидер правившей в Молдове до июня прошлого года Демпартии Владимир Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список США.

Об этом сообщил в понедельник в Twitter Государственный секретарь США Майк Помпео.

"Сегодня, я публично определяю бывшего молдавского чиновника и олигарха Владимира Плахотнюка в связи с его причастностью к значительной коррупции. В своем официальном качестве, Плахотнюк был причастен к коррупционным действиям, которые подрывают верховенство права и ставят под серьезную угрозу независимость демократических учреждений Молдовы", - заявил Госсекретарь США.

Также вышло и специальное заявление по этому поводу пресс-секретаря Госдепартамента.

В документе отмечено, что согласно законодательству США, в случаях, когда Государственный секретарь располагает достоверной информацией о том, что иностранные должностные лица причастны, прямо или косвенно, к серьёзной коррупции, "эти лица и их ближайшие родственники не имеют права на получение визы в Соединенные Штаты". В результате, США внесли в санкционный список не только самого Плахотнюка, но также и его ближайших родственников: супругу Оксану Килдеску и двоих его детей. Всем им отказано в получении визы в Соединенные Штаты.

"Сегодняшнее действие является чётким сигналом того, что Соединенные Штаты не терпят коррупции и солидарны с народом Республики Молдова в его борьбе против нее. Государственный департамент продолжит использование таких механизмов для продвижения содействия привлечению к ответственности коррупционеров как в этом регионе так и во всем мире", - подчеркнул Помпео.

Безгранично правивший в Молдове с 2014 года олигарх Владимир Плахотнюк тайно покинул Молдову 14 июня, когда возглавляемая им Демпартия объявила об отречении от власти.

В Молдове в отношении Плахотнюка возбуждены уголовные дела по обвинению в отмывании денег и участии в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. 17 октября 2019 года Владимир Плахотнюк был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что он проживал в Майами.