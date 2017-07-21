Партия 'Гражданский конгресс' прошла регистрацию ...

Партия подтвердила наличие более 5500 вступивших в эту организацию граждан, объединившихся в 21 районную организацию.

Учредительный съезд партии был проведен 8 декабря, в Кишиневе. На съезде было принято решение о вынесении на публичное обсуждение "Плана действий Молдова 2020-2025".

Гражданский конгресс – определил себя в качестве антикризисной политической силы, впервые предлагающей выстроить и внедрить программу модернизации страны совместно со всем гражданским обществом, опираясь на безоговорочное следование принципам социальной справедливости, политики во имя интересов большинства – стариков, женщин и детей, гарантированного контроля общества за властью.

Об инициативе создания этой партии в конце лета прошлого года объявили бывший исполнительный секретарь политсполкома ЦК Партии коммунистов Юрий Мунтян и доктор истории Марк Ткачук.