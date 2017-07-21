В жилом квартале Кишинева произошел взрыв ...

О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях, которые уточнили, что взрыв произошел на ул.Парижской в столичном секторе Буюканы.

Как видно из видеоматериалов, взорвавшаяся постройка находилась в нескольких метрах от детской площадки.

На место взрыва прибыли несколько расчетов спасателей, потушивших спровоцированный взрывом пожар.

От взрыва разбились окна квартир близлежащих домов.

Власти пока ничего не сообщали о происшествии.