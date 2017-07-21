show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
﻿ 21
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 09:05  

В жилом квартале Кишинева произошел взрыв

Сегодня, 08:18  

Партия 'Гражданский конгресс' прошла регистрацию

Вчера, 23:34  

США ввели персональные санкции в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка

Вчера, 22:53  

Бывший Глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией арестован

Вчера, 12:47  

Андрей Нэстасе обвинен в дискриминации по религиозному принципу

Вчера, 12:01  

Задержанный за контрабанду муж депутата Бакалу повышен в должности
все новости

В жилом квартале Кишинева произошел взрыв

Опубликовано : 14 январь 2020 г. 09:05 | Просмотров: 200 | Категория: Кишинев / Криминал

(ФОТО) Минувшей ночью, взорвалась временная постройка-склад с кислородными баллонами.

О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях, которые уточнили, что взрыв произошел на ул.Парижской в столичном секторе Буюканы.
Как видно из видеоматериалов, взорвавшаяся постройка находилась в нескольких метрах от детской площадки.

На место взрыва прибыли несколько расчетов спасателей, потушивших спровоцированный взрывом пожар.
От взрыва разбились окна квартир близлежащих домов.
Власти пока ничего не сообщали о происшествии.

 


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
КИШИНЕВ
В жилом квартале Кишинева произошел взрыв

В жилом квартале Кишинева произошел взрыв ...

Просмотров: 201
Ион Чебан сменил руководителя предприятия `Exdrupo`

Ион Чебан сменил руководителя предприятия `Exdrupo` ...

Просмотров: 2 415
Партия Додона нашла голоса для утверждения столичного бюджета сразу в двух чтениях

Партия Додона нашла голоса для утверждения столичного бюджета сразу в двух чтениях ...

Просмотров: 1 322
Компании Плахотнюка отказано в сносе кафе 'Гугуцэ'

Компании Плахотнюка отказано в сносе кафе 'Гугуцэ' ...

Просмотров: 1 226
Новогодний аттракцион в центре столицы оказался опасным для жизни

Новогодний аттракцион в центре столицы оказался опасным для жизни ...

Просмотров: 1 444
В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу

В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу ...

Просмотров: 1 097
КРИМИНАЛ
В жилом квартале Кишинева произошел взрыв

В жилом квартале Кишинева произошел взрыв ...

Просмотров: 200
США ввели персональные санкции в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка

США ввели персональные санкции в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка ...

Просмотров: 485
Бывший Глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией арестован

Бывший Глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией арестован ...

Просмотров: 495
Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз' ...

Просмотров: 26 592
Разыскиваемый Интерполом бывший депутат партии Плахотнюка скрывается в Румынии

Разыскиваемый Интерполом бывший депутат партии Плахотнюка скрывается в Румынии ...

Просмотров: 6 180
Полиция сообщила подробности по поводу захвата заложников

Полиция сообщила подробности по поводу захвата заложников ...

Просмотров: 947
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 17 357
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 44 413
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 41 660
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 19 375
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
У Молдовы может появиться граница с Россией ?

У Молдовы может появиться граница с Россией ?

Просмотров: 64 913
Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Просмотров: 44 720
Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Просмотров: 38 233
Германия уличила Путина во лжи

Германия уличила Путина во лжи

Просмотров: 29 540
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Просмотров: 28 771
Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Просмотров: 27 823
Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Просмотров: 26 590
Додон готовит назначение Вячеслава Солтана на должность Генпрокурора

Додон готовит назначение Вячеслава Солтана на должность Генпрокурора

Просмотров: 25 489
ВЛАСТЬ
Партия 'Гражданский конгресс' прошла регистрацию

Партия 'Гражданский конгресс' прошла регистрацию

Вчера, 23:34  США ввели персональные санкции в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка
Вчера, 22:53  Бывший Глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией арестован
Вчера, 12:47  Андрей Нэстасе обвинен в дискриминации по религиозному принципу
ЛЮДИ
Бузова стала особо ценить уединение

Бузова стала особо ценить уединение

06.01.2020  Ситуация в связи с газоснабжением Молдовы требует широких публичных дебатов
05.01.2020  Скончался боровшийся с раком российский онколог Андрей Павленко
22.12.2019  В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
В жилом квартале Кишинева произошел взрыв

В жилом квартале Кишинева произошел взрыв

Вчера, 23:34  США ввели персональные санкции в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка
Вчера, 22:53  Бывший Глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией арестован
Вчера, 00:08  Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2020 (72)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта