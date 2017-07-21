В жилом квартале Кишинева произошел взрыв
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(ФОТО) Минувшей ночью, взорвалась временная постройка-склад с кислородными баллонами.
О происшествии сообщили очевидцы в соцсетях, которые уточнили, что взрыв произошел на ул.Парижской в столичном секторе Буюканы.
Как видно из видеоматериалов, взорвавшаяся постройка находилась в нескольких метрах от детской площадки.
На место взрыва прибыли несколько расчетов спасателей, потушивших спровоцированный взрывом пожар.
От взрыва разбились окна квартир близлежащих домов.
Власти пока ничего не сообщали о происшествии.
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