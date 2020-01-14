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Полицейский застрелил мужчину из мести за племянника

Опубликовано : 14 январь 2020 г. 16:30 | Просмотров: 2 218 | Категория: Власть / Страна / Криминал

37-летний капитан войск карабинеров застрелил 21-летнего жителя села Елизавета, входящего в состав муниципия Бельцы.

Генеральный инспекторат карабинеров МВД официально признал факт совершенного офицером-карабинером убийства. В пресс-релизе ведомства сообщается, что происшествие имело место 13 января около 23.30, а полицейский не находился на службе. В МВД уточняют, что карабинер выстрелил из личного пистолета "Байкал" "в результате скандала".

В то же время, согласно бельцкому изданию "СП", односельчане-очевидцы не подтверждают версию МВД.

Живущая рядом с местом происшествия женщина рассказала корреспондентам издания, что убийство произошло не в результате скандала. По ее словам, потасовка началась после того, как односельчане увидели, что карабинер застрелил парня. Собеседница издания также сообщила, что умер практически сразу.

"Когда я вышла на дорогу, он [парень] уже был мёртв. Между выстрелом и смертью прошли не часы, не минуты, всё произошло за секунды. То, что пишут в соцсетях - неправда. Он не умер в "скорой", он умер здесь. Я видела его уже без жизни. Рядом с ним на коленях сидел его брат и кричал не своим голосом, что брат умер и просил вызвать "скорую" и полицию. Машина скорой помощи, когда приехала, просто погрузила тело и увезла. Делать врачам было уже нечего", - отметила женщина.

По словам сельчанки, никакой драки до выстрела не было. Стрелявший открыл огонь по одному из подошедшей группы колядующих.

"Когда мы только подъезжали, на углу стояла машина и около 10 человек рядом, будто кого-то поджидали. Убитый парень не виноват, он не собирался ни с кем драться. Люди с машиной дожидались эту группу колядующих. Как только они подошли - он выстрелил. Было ощущение, что человек пришёл специально, чтобы убить этого паря. При нём был и пистолет, и газовый баллончик. Нескольким людям он брызнул им в глаза. Прибежало множество людей, 50-60 человек. Пытались скрутить его, но он вывернулся, и стал бежать. Его поймали полицейские", - говорит жительница Елизаветовки.

О причинах такого поступка собеседница знает по словам других сельчан.

"Кума мне рассказала, что племянник карабинера получил в тот вечер от погибшего ногой под зад. Он позвонил дяде, и тот приехал отомстить. Знал, что они пошли колядовать в этот край села и поджидал их", - добавила она.


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