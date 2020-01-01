Ренато Усатый: Додон больше всех боится возвращения Плахотнюка в наручниках

Об этом лидер "Нашей партии" Ренато Усатый заявил в своем видеообращении, отметив, что некоторые политики наперегонки начали себе приписывать заслуги о введении Госсекретарем США персональных санкций в отношении Плахотнюка

В этой связи он подчеркнул, что к предпринятому властями США шагам в отношении Плахотнюка "не имеет отношения ни один политик Республики Молдова". Усатый сообщил, что после заявления Госдепа США Плахотнюку уже был закрыт въезд в Великобританию, а ему остается либо сдаться властям Молдовы, либо воспользоваться своим румынским паспортом и приехать в Румынию.

Более того, Усатый заявил, что "Игорь Додон и многие другие политики очень не хотят того, чтобы Плахотнюк вернулся в Молдову даже под предлогом того, что он сядет в тюрьму". Усатый объяснил этот тем, что в отличие от Филата, обещавшего "взорвать весь политический класс", Плахотнюк вытащит все имеющиеся у него доказательства и "готов начать "топить" даже тех, которые были вместе с ним у власти, включая Игоря Додона". "Не исключено, что под эти санкции еще кое-кто может попасть", - добавил Ренато Усатый, напомнив, что Додон был среди пособников Плахотнюка по целому ряду эпизодов, включая принятие закона о введении смешанной избирательной системы или изменение закона о прокуратуре с целью назначения генпрокурором Эдуарда Харунжена.

Кроме того, Усатый объявил, что запишется на прием к Генеральному прокурору, чтобы помочь в возвращении украденных Владимиром Плахотнюком денег Республике Молдова. Для этого он готов предоставить генпрокурору все имеющиеся у него документы.

"Новому Генеральному прокурору я предоставлю информацию и документальные подтверждения того, как Плахотнюк, используя некоторых преступников, в тандеме вместе с ними, занимался отмыванием денег для некоторых компаний, которые признаны сегодня либо террористическими, либо компаниями, которые имели прямое отношение к разработке и финансированию ядерного оружия. Все эти документы, в томах, я также готов предоставить, и я уверен, что Александр Стояногло может стать известным даже не на всю Молдову, а на весь земной шар", - заявил лидер "Нашей партии".

В понедельник, Госсекретарь США Майк Помпео опубликовал свое Заявление, в котором объявил внесении в санкционный список Владимира Плахотнюка и всех членов его семьи. Принимая это решение, Соединенные Штаты объявили, что "в своем официальном качестве, Плахотнюк был причастен к коррупционным действиям, которые подрывают верховенство права и ставят под серьезную угрозу независимость демократических учреждений Молдовы".