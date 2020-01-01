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В тарифе на газ скрыты интересы ряда политических проектов

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В тарифе на газ скрыты интересы ряда политических проектов

Опубликовано : 14 январь 2020 г. 19:45 | Просмотров: 423 | Категория: Власть / Страна

(ВИДЕО) Тарифы на газ для населения очевидно завышены, а компания "Молдовагаз" финансирует за счет потребителей ряд политических проектов.

Об этом заявил гл.редактор агентства OMEGA Александр Петков в эфире телеканала BTV.
Петков заявил, что пришел к этому выводу после публичных заявлений главы АО "Молдовагаз" Вадима Чебана, заявившего, что после запуска газопровода "Турецкий поток" в обход Молдовы его компания готова покрыть убытки от транзита "из внутренних резервов".
Журналист считает, что если по данным "Газпрома" его дочернее предприятие в Молдове получало 60 миллионов долларов в год за транзит газа, то "Молдовагаз" должно ответить на что же тогда шли эти деньги, в условиях когда директор предприятия не видит проблем в прекращении такого серьезного финансового потока.
"Я уверен, что в этом тарифе задействованы интересы определенных партий в Молдове, определенных политиков, которые разбрасываются деньгами по Молдове. Я больше, чем уверен, что на трубе сидят молдавские политики", - отметил Петков.

Он подчеркивает, что власти обязаны предать гласности контракты на поставку газа в Молдову, а также о транзите газа по территории Молдовы. Кроме того, потребителям должны быть предоставлены данные о соответствии поставляемого им газ стандартам калорийности.

Ранее, Александр Петков опубликовал статью, настаивая на том, что запуск "Турецкого потока" вскрыл масштабы воровства в "Молдовагаз". По его мнению, публичные заявления главы АО "Молдовагаз" о том, что с 1 января убытки от потери транзита почти 15 млрд куб. м газа в год из-за открытия газопровода "Турецкий поток" могут быть покрыты "из внутренних резервов" компании, указывают на беспрецедентные масштабы воровства за счет потребителей газа в Молдове.