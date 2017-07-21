Румыния не намерена выдавать Молдове бывшего депутата – фигуранта уголовных дел по убийству и наркотрафику ...

Об этом указано в ответе, полученном Национальным центром по борьбе с коррупцией от Румынского Национального бюро Интерпола.

Как говорится в сообщении НЦБК, Цуцу находится в Румынии с 29 августа 2019 года. Он пересек границу через пропускной пункт Сирет, придя пешком из Черновицкой области Украины.

Молдавские власти были проинформированы, что "румынские граждане не могут быть арестованы с целью экстрадиции либо быть экстрадированы". "В этих случаях молдавские судебные органы могут запросить у румынских властей признание и исполнение уголовных решений, либо перевода уголовных процедур (в Румынию – Ред.)".

Национальный центр по борьбе с коррупцией вынужден был отреагировать после того, как в понедельник в СМИ появилось свидетельство того, что Цуцу свободно передвигается в Румынии на одном из своих элитных автомобилей. В частности, он был замечен на бензоколонке в Брашове.

Цуцу был объявлен Интерполом в международный розыск 9 декабря прошлого года. Он обвиняется в незаконном обогащении.

Кроме того, бывший депутат от Демпартии Константин Цуцу является фигурантом еще и уголовных дел по убийству, а также по международной торговле наркотиками.