show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
﻿ 56
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 08:38  

Румыния не намерена выдавать Молдове бывшего депутата – фигуранта уголовных дел по убийству и наркотрафику

Вчера, 19:45  

В тарифе на газ скрыты интересы ряда политических проектов

Вчера, 18:41  

Ренато Усатый: Додон больше всех боится возвращения Плахотнюка в наручниках

Вчера, 16:30  

Полицейский застрелил мужчину из мести за племянника

Вчера, 09:05  

В жилом квартале Кишинева произошел взрыв

Вчера, 08:18  

Партия 'Гражданский конгресс' прошла регистрацию
все новости

Румыния не намерена выдавать Молдове бывшего депутата – фигуранта уголовных дел по убийству и наркотрафику

Опубликовано : 15 январь 2020 г. 08:38 | Просмотров: 420 | Категория: Власть / Криминал

Находящийся в международном розыске бывший депутат Демпартии Константин Цуцу является гражданином Румынии и на этом основании Румыния отказала молдавским властям в его выдаче.

Об этом указано в ответе, полученном Национальным центром по борьбе с коррупцией от Румынского Национального бюро Интерпола.
Как говорится в сообщении НЦБК, Цуцу находится в Румынии с 29 августа 2019 года. Он пересек границу через пропускной пункт Сирет, придя пешком из Черновицкой области Украины.
Молдавские власти были проинформированы, что "румынские граждане не могут быть арестованы с целью экстрадиции либо быть экстрадированы". "В этих случаях молдавские судебные органы могут запросить у румынских властей признание и исполнение уголовных решений, либо перевода уголовных процедур (в Румынию – Ред.)".
Национальный центр по борьбе с коррупцией вынужден был отреагировать после того, как в понедельник в СМИ появилось свидетельство того, что Цуцу свободно передвигается в Румынии на одном из своих элитных автомобилей. В частности, он был замечен на бензоколонке в Брашове.
Цуцу был объявлен Интерполом в международный розыск 9 декабря прошлого года. Он обвиняется в незаконном обогащении.
Кроме того, бывший депутат от Демпартии Константин Цуцу является фигурантом еще и уголовных дел по убийству, а также по международной торговле наркотиками.


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Румыния не намерена выдавать Молдове бывшего депутата – фигуранта уголовных дел по убийству и наркотрафику

Румыния не намерена выдавать Молдове бывшего депутата – фигуранта уголовных дел по убийству и наркотрафику ...

Просмотров: 448
В тарифе на газ скрыты интересы ряда политических проектов

В тарифе на газ скрыты интересы ряда политических проектов ...

Просмотров: 773
Ренато Усатый: Додон больше всех боится возвращения Плахотнюка в наручниках

Ренато Усатый: Додон больше всех боится возвращения Плахотнюка в наручниках ...

Просмотров: 1 309
Полицейский застрелил мужчину из мести за племянника

Полицейский застрелил мужчину из мести за племянника ...

Просмотров: 2 801
Партия 'Гражданский конгресс' прошла регистрацию

Партия 'Гражданский конгресс' прошла регистрацию ...

Просмотров: 610
США ввели персональные санкции в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка

США ввели персональные санкции в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка ...

Просмотров: 918
КРИМИНАЛ
Румыния не намерена выдавать Молдове бывшего депутата – фигуранта уголовных дел по убийству и наркотрафику

Румыния не намерена выдавать Молдове бывшего депутата – фигуранта уголовных дел по убийству и наркотрафику ...

Просмотров: 487
Полицейский застрелил мужчину из мести за племянника

Полицейский застрелил мужчину из мести за племянника ...

Просмотров: 2 822
В жилом квартале Кишинева произошел взрыв

В жилом квартале Кишинева произошел взрыв ...

Просмотров: 1 089
США ввели персональные санкции в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка

США ввели персональные санкции в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка ...

Просмотров: 921
Бывший Глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией арестован

Бывший Глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией арестован ...

Просмотров: 844
Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз' ...

Просмотров: 41 759
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 17 372
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 44 438
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 41 681
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 19 393
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
У Молдовы может появиться граница с Россией ?

У Молдовы может появиться граница с Россией ?

Просмотров: 64 973
Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Просмотров: 44 761
Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Просмотров: 41 782
Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Просмотров: 38 267
Германия уличила Путина во лжи

Германия уличила Путина во лжи

Просмотров: 29 584
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Просмотров: 28 790
Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Просмотров: 27 850
Додон готовит назначение Вячеслава Солтана на должность Генпрокурора

Додон готовит назначение Вячеслава Солтана на должность Генпрокурора

Просмотров: 25 527
ВЛАСТЬ
Румыния не намерена выдавать Молдове бывшего депутата – фигуранта уголовных дел по убийству и наркотрафику

Румыния не намерена выдавать Молдове бывшего депутата – фигуранта уголовных дел по убийству и наркотрафику

Вчера, 19:45  В тарифе на газ скрыты интересы ряда политических проектов
Вчера, 18:41  Ренато Усатый: Додон больше всех боится возвращения Плахотнюка в наручниках
Вчера, 16:30  Полицейский застрелил мужчину из мести за племянника
ЛЮДИ
Бузова стала особо ценить уединение

Бузова стала особо ценить уединение

06.01.2020  Ситуация в связи с газоснабжением Молдовы требует широких публичных дебатов
05.01.2020  Скончался боровшийся с раком российский онколог Андрей Павленко
22.12.2019  В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Румыния не намерена выдавать Молдове бывшего депутата – фигуранта уголовных дел по убийству и наркотрафику

Румыния не намерена выдавать Молдове бывшего депутата – фигуранта уголовных дел по убийству и наркотрафику

Вчера, 16:30  Полицейский застрелил мужчину из мести за племянника
Вчера, 09:05  В жилом квартале Кишинева произошел взрыв
13.01.2020  США ввели персональные санкции в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2020 (76)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта