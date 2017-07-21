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Украина не считает Бандеру антисемитом

Опубликовано : 15 январь 2020 г. 11:10 | Просмотров: 213 | Категория: Мир

МИД Украины оспорил заявления послов Израиля и Польши, осуждающие прославление идеологов антисемитизма и чествования на официальном уровне в Украине Степана Бандеры и ряда других лидеров Украинского национального движения.

Как сообщает издание LIGA, Украина обвинения отвергает и настаивает: память борцов за независимость опорочена в СССР

МИД Израиля заявил, что память о Холокосте и борьба с антисемитизмом не являются внутренней проблемой стран.

Израильские дипломаты обвинили Украину в публичном прославлении "лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, а также антисемитских идеологов Украинского национального движения", и выразили осуждение "этих явлений".

В ответ, МИД Украины отверг "безосновательные обвинения в антисемитизме" и заявил, что дискуссии о чествовании памяти погибших должны идти на уровне историков и экспертов, а не политиков.

В МИД отметили, что Украина решительно осуждает любые формы нетерпимости и антисемитизма, а органы власти на всех уровнях борются с их проявлениями, что совпадает с оценкой еврейской общины Украины и неправительственных правозащитных организаций.

В МИД подчеркнули, что память тех, кто боролся за независимость страны, была опорочена пропагандистской машиной СССР, и восстановление исторической справедливости останется важным направлением политики Украины.

2 января польский и израильский послы Бартош Цихоцкий и Джоэль Лион осудили вывешивание Киевской городской государственной администрацией баннера, изображающего лидера ОУН Степана Бандеру, в честь празднования 111 годовщины со дня его рождения. Соответствующее заявление опубликовано на сайте посольства Польши.


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