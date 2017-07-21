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Путин объявил о радикальном изменении Конституции России

Опубликовано : 15 январь 2020 г. 15:43 | Просмотров: 1 264 | Категория: Мир

Избираться президентом России смогут люди, которые прожили в стране не меньше 25 лет и никогда не имели иностранного гражданства или вида на жительство.

Президент России Владимир Путин, обращаясь с Посланием к Федеральному собранию, предложил внести поправки в Конституцию России, которые затронут роль Госсовета, парламента, полномочий президента и статуса чиновников.

Как сообщает РБК, Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил . Решение о внесении поправок, заявил Путин, будет принято по итогам голосования россиян.

Путин выступил за изменение роли парламента, предложив изменить порядок назначения премьер-министра. Госдума должна получить право утверждать председателя правительства, чью кандидатуру предлагает глава государства. Также нижняя палата парламента сможет по представлению премьера утверждать всех вице-премьеров и министров. Президент после этого лишится права отклонять утвержденных Госдумой глав министерств и будет обязан их утвердить.

Путин подчеркнул, что Россия с учетом ее исторического, культурного и географического контекста "не может нормально развиваться и просто стабильно существовать в форме парламентской республики" и должна оставаться сильной президентской республикой.

По мнению президента России, в Конституции должны быть закреплены "принципы единой системы власти, разрыв между государственными и муниципальными органами власти должен быть устранен".

Владимир Путин объявил о новых требованиях к претендентам на пост президента России, предложив их ужесточить. По новой инициативе, кандидаты должны постоянно проживать на территории России не менее 25 лет. У них не должно быть ни на момент выдвижения, ни когда-либо ранее иностранного гражданства или вида на жительство.

Руководителям федеральных органов власти, депутатам, сенаторам, судьям и главам субъектов Федерации должно быть на конституционном уровне запрещено иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо "иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства".

Инициатива Путина об изменении Конституции затрагивает также положения о судьях Конституционного и Верховного судов, а также о социальных обязанностях государства. Он предложил закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения.

Конституция России была принята в 1993 году, первые серьезные изменения  вступили в силу в декабре 2008 года, когда был увеличен президентский срок с четырех до шести лет.

Тогда же, срок полномочий созыва Госдумы увеличился с четырех до пяти лет.

Внесенные в феврале и июле 2014 года изменения затронули судебную систему и состав Совета Федерации.


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