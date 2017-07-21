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Правительство России ушло в отставку после инициативы Путина

Опубликовано : 15 январь 2020 г. 16:02 | Просмотров: 1 048 | Категория: Мир

Об уходе правительства в отставку объявил премьер-министр России Дмитрий Медведев сразу после выхода президента Владимира Путина с Посланием к Федеральному Собранию.

Как сообщает РБК, по завершении выступления Путина состоялась рабочая встреча премьер-министра с главой государства.

Путин уже предложил ввести должность заместителя главы Совета безопасности и предложить этот пост премьер-министру Дмитрию Медведеву.

В сообщении пресс-службы Кремля отмечается, что в ходе встречи Путина с Медведевым обсуждались "инициативы, озвученные главой государства в Послании, вопросы, связанные с реализацией его положений". В своем послании Путин предложил изменить порядок назначения главы правительства, предоставив Госдуме право не только согласовывать кандидатуру премьер-министра, но и утверждать ее, а также всех остальных членов кабмина.

"В этом контексте очевидно, что мы как правительство РФ должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения", -  объяснил Медведев свое решение уйти в отставку.

Дмитрий Медведев был дважды назначен председателем правительства России: 8 мая 2012 года и 8 мая 2018 года.


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