Додон и министр экономики обвинены в совершении уголовного преступления

(DOC) Министр экономики Анатолий Усатый и занимающий должность президента Игорь Додон обвинены в организации фиктивных тендеров на строительство дорог.

О незаконной деятельности Додона и Усатого сообщил в соцсетях вице-председатель парламента Александр Слусарь.

Он сообщил, что обладает информацией о том, что Додон дал указание министру экономики и инфраструктуры Анатолию Усатому организовать закупки для работ по реабилитации и модернизации дорог, в результат чего процесс публичных закупок был грубейшим образом нарушен.

По данным вице-председателя парламента, выполняя указания Додона, министерство экономики начало проекты по реабилитации дорог с нарушением законодательства, без соблюдения принципа транспарентности, не приглашая крупные компании из ЕС и других стран.

Стоимость четырех проектов, в рамках которых по указанию Додона было нарушено законодательство, составляет около 650 миллионов леев.

В этой связи Слусарь направил министру экономики и инфраструктуры требование предоставления публичных объяснений, а также письменно проинформировать парламент.

В подобных корыстных действиях чиновников усматривается превышение служебных полномочий, извлечение выгоды из влияния, а они являются уголовно наказуемыми деяниями.