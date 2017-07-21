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Путин объявил имя нового премьер-министра России

Опубликовано : 15 январь 2020 г. 18:39 | Просмотров: 229 | Категория: Мир

Новым председателем правительства России станет Михаил Мишустин.

Кандидатура Мишустина была озвучена спустя несколько часов после того, как Дмитрий Медведев объявил об отставке с должности премьер-министра.

Мишустин является главой Федеральной налоговой службы.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин провёл рабочую встречу с Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность председателя Правительства.

"Заручившись согласием, он внёс кандидатуру М.Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ране уже сообщалось о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке возглавляемого им правительства сразу после того, как Владимир Путин в своем Послании к Федеральному Собранию заявил "о необходимости перемен".


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