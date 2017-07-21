Путин объявил имя нового премьер-министра России
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Новым председателем правительства России станет Михаил Мишустин.
Кандидатура Мишустина была озвучена спустя несколько часов после того, как Дмитрий Медведев объявил об отставке с должности премьер-министра.
Мишустин является главой Федеральной налоговой службы.
Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин провёл рабочую встречу с Михаилом Мишустиным, в ходе которой предложил ему занять должность председателя Правительства.
"Заручившись согласием, он внёс кандидатуру М.Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Ране уже сообщалось о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке возглавляемого им правительства сразу после того, как Владимир Путин в своем Послании к Федеральному Собранию заявил "о необходимости перемен".