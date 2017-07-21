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Объявление о модернизации Кишиневского аэропорта оказались дешевой ложью

Опубликовано : 15 январь 2020 г. 22:08 | Просмотров: 101 | Категория: Страна

Обычный туман показал, что недавнее заявление руководства Аэропорта о модернизации системы освещения является ложью.

О том, что компания Avia Invest "вложила в модернизацию освещения более 6,5 млн евро, адаптировав систему к высшей, третьей категории (CAT 3B), хотя концессионное соглашение этого не предусматривало", официально было сообщено 27 декабря.

Тогда же, администрация Аэропорта публично заверила, что "благодаря модернизации системы освещения аэропорт Кишинева получит категорию CAT 3B, как лондонский Хитроу".

"По стандартам Международной организации гражданской авиации, присвоение CAT 3B разрешает посадку самолетов при горизонтальной видимости 75 метров и вертикальной - 15 метров. Это значит, что техническое оснащение аэропорта обеспечивает безопасность рейсов даже в сложных погодных условиях", - отрапортовали владельцы Кишиневского международного аэропорта.

Несмотря на такие заверения, уже 15 января, как ни в чем не бывало, администрация ведомства сообщила, что "из-за тумана сегодня в Международном аэропорту Кишинэу изменился график полетов некоторых рейсов".

 


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