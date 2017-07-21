Пять маргинальных партий создали румыно-унионистское движение ...

Лидеры, а также несколько десятков сторонников пяти наименее популярных в Молдове партий подписали соглашение о создании политического движения "Униря" ("Объединение").

Церемония прошла у памятника поэту Михаю Эминеску в Кишиневе.

Соглашение подписали партия "Democraţia Acasă", Либеральная партия, Национально-либеральная партия, Румынская народная партия и партия "Uniunea Salvaţi Basarabia".

Подписавшие соглашение партии обязались выйти на парламентские выборы единым списком, а на президентских выборах выставить единого кандидата.

"С сегодняшнего дня, можете голосовать спокойно за Унирю", - заявил собравшимся инициатор движения, лидер Либеральной партии Дорин Киртоакэ.

На последних местных выборах самого лучшего результата добилась Либеральная партия, имея 2 сельских примара, 68 сельских или городских советников и 4 районных.

Примечательно, что представители и лидеры партий нового движения в разные периоды обвинялись в сотрудничестве с олигархом Владимиром Плахотнюком.