Пять маргинальных партий создали румыно-унионистское движение
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Лидеры, а также несколько десятков сторонников пяти наименее популярных в Молдове партий подписали соглашение о создании политического движения "Униря" ("Объединение").
Церемония прошла у памятника поэту Михаю Эминеску в Кишиневе.
Соглашение подписали партия "Democraţia Acasă", Либеральная партия, Национально-либеральная партия, Румынская народная партия и партия "Uniunea Salvaţi Basarabia".
Подписавшие соглашение партии обязались выйти на парламентские выборы единым списком, а на президентских выборах выставить единого кандидата.
"С сегодняшнего дня, можете голосовать спокойно за Унирю", - заявил собравшимся инициатор движения, лидер Либеральной партии Дорин Киртоакэ.
На последних местных выборах самого лучшего результата добилась Либеральная партия, имея 2 сельских примара, 68 сельских или городских советников и 4 районных.
Примечательно, что представители и лидеры партий нового движения в разные периоды обвинялись в сотрудничестве с олигархом Владимиром Плахотнюком.