Майя Санду признала нелегитимность действующего парламента
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Лидер Партии PAS Майя Санду считает, что нынешний парламент не представляет волю граждан.
Об этом Санду заявила в эфире телеканала N4.
В этой связи она отметила, что право-центристские партии должны быть готовы к досрочным парламентским выборам.
"Мы все знаем, как прошли выборы в феврале 2019 года. Это надо исправить, и мы будем искать методы, посредством которых спровоцируем эти выборы. Надо быть готовыми к этому. Ищем способ спровоцировать досрочные парламентские выборы", - заявила председатель партии PAS Майя Санду.
В то же время, Санду признает проведение президентских выборов согласно незаконному изменению Конституции заявила о необходимости идентификации кандидата.
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