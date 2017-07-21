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Майя Санду признала нелегитимность действующего парламента

Опубликовано : 16 январь 2020 г. 09:17 | Просмотров: 428 | Категория: Власть

Лидер Партии PAS Майя Санду считает, что нынешний парламент не представляет волю граждан.

Об этом Санду заявила в эфире телеканала N4.

В этой связи она отметила, что право-центристские партии должны быть готовы к досрочным парламентским выборам.

"Мы все знаем, как прошли выборы в феврале 2019 года. Это надо исправить, и мы будем искать методы, посредством которых спровоцируем эти выборы. Надо быть готовыми к этому. Ищем способ спровоцировать досрочные парламентские выборы", - заявила председатель партии PAS Майя Санду.

В то же время, Санду признает проведение президентских выборов согласно незаконному изменению Конституции заявила о необходимости идентификации кандидата.


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