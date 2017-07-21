Майя Санду признала нелегитимность действующего парламента ...

Об этом Санду заявила в эфире телеканала N4.

В этой связи она отметила, что право-центристские партии должны быть готовы к досрочным парламентским выборам.

"Мы все знаем, как прошли выборы в феврале 2019 года. Это надо исправить, и мы будем искать методы, посредством которых спровоцируем эти выборы. Надо быть готовыми к этому. Ищем способ спровоцировать досрочные парламентские выборы", - заявила председатель партии PAS Майя Санду.

В то же время, Санду признает проведение президентских выборов согласно незаконному изменению Конституции заявила о необходимости идентификации кандидата.