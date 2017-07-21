Посол ЕС отверг обвинения в участии европейских чиновников в краже миллиарда ...

Об этом заявил глава Делегации ЕС в Молдове Петер Михалко, выступая в среду в Комратском госуниверситете.

Как сообщает издание gagauzinfo, он отверг заявления о возможном участии в "краже века" европейских чиновников, заметив, что "мы часто видим попытки переложить ответственность на других".

"Эти слухи не основываются на правде. Европейский союз требовал и будет продолжать настаивать на полном расследовании кражи миллиарда и уголовной ответственности для всех виновных", - заявил Петер Михалко.