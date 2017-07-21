[tweetnews]// Додон обвинен в очередной коррупционной схеме
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Занимающий должность президента Игорь Додон дал указание исключить из списка экспортеров сельхозпродукции в Россию неподконтрольных ему и его партии производителей.
Об этом заявили лидер партии Платформа DA Андрей Нэстасе и вице-председатель парламента Александр Слусарь , уточнив, что в схеме были задействованы родной брат Додона, а также министр сельского хозяйства, бывший ранее советником Додона.
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