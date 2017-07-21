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В России освобождена молдавская шпионка

Опубликовано : 16 январь 2020 г. 13:37 | Просмотров: 13 | Категория: Мир

Бывший топ-менеджер "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиненна в шпионаже в пользу Молдовы, освобождена из СИЗО.

Как сообщает Интерфакс, в Москве Апелляционный суд общей юрисдикции смягчил меру пресечения Москве бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан, обвиняемой в шпионаже.

Суд изменил для нее арест на освобождение под запрет определенных действий.

В декабре Цуркан продлили арест до 14 марта 2020 года, несмотря на то, что предельный срок ее ареста - 18 месяцев - истек 13 декабря.

Карину Цуркан задержали и арестовали по обвинению в шпионаже летом 2018 года. Материалы ее дела засекречены. По словам ее адвоката, следствие подозревает ее в передаче молдавской спецслужбе проекта документа российского Минэнерго о работе российских энергетических компаний. Цуркан вины не признает, а ее защита утверждает, что следствие сфальсифицировало доказательства.

 


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