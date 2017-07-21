show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
﻿ 100
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 18:27  

Ион Чебан трудоустроил в городской администрации одного из идеологов Плахотнюка

Сегодня, 14:22  

Президент Румынии заявил о недоверии властям Молдовы

Сегодня, 13:37  

В России освобождена молдавская шпионка

Сегодня, 10:13  

Посол ЕС отверг обвинения в участии европейских чиновников в краже миллиарда

Сегодня, 09:17  

Майя Санду признала нелегитимность действующего парламента

Вчера, 22:57  

Пять маргинальных партий создали румыно-унионистское движение
все новости

Президент Румынии заявил о недоверии властям Молдовы

Опубликовано : 16 январь 2020 г. 14:22 | Просмотров: 398 | Категория: Власть

Румыния не считает достойным доверия подконтрольное Игорю Додону правительство Молдовы.

Об этом президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на ежегодной встрече с аккредитованными в Румынии послами, подчеркнув, что Румыния не будет поддерживать совместные проекты на межправительственном уровне.

"К сожалению, мы совершенно не убеждены в том, что нынешнее правительство в Кишиневе предлагает эту цель (проевропейской ориентации - Ред.). Поэтому, мы продолжим лишь проекты по поддержке, направленные напрямую на граждан, проекты местного уровня и проекты стратегического взаимоподключения", - подчеркнул президент Румынии, цитируемый телеканалом Digi24.

В этой связи он отметил, что Румыния возобновит полноценное сотрудничество "лишь, когда увидим на правительственном уровне конкретные действия, направленные на продолжение европейского направления, процесса реформ, особенно, в области юстиции, противодействия коррупции, способных обеспечить демократическое развитие и предсказуемость во внутреннем и внешнем плане".

Ране уже сообщалось, что и премьер-министр Румынии Людовик Орбан заявил о том, что не видит в лице правительства Молдовы "серьезного партнера". Об этом Орбан заявил руководству Евросоюза в ходе своего официального визита в Брюссель.


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Ион Чебан трудоустроил в городской администрации одного из идеологов Плахотнюка

Ион Чебан трудоустроил в городской администрации одного из идеологов Плахотнюка ...

Просмотров: 539
Президент Румынии заявил о недоверии властям Молдовы

Президент Румынии заявил о недоверии властям Молдовы ...

Просмотров: 401
Посол ЕС отверг обвинения в участии европейских чиновников в краже миллиарда

Посол ЕС отверг обвинения в участии европейских чиновников в краже миллиарда ...

Просмотров: 353
Майя Санду признала нелегитимность действующего парламента

Майя Санду признала нелегитимность действующего парламента ...

Просмотров: 596
Пять маргинальных партий создали румыно-унионистское движение

Пять маргинальных партий создали румыно-унионистское движение ...

Просмотров: 612
Додон и министр экономики обвинены в совершении уголовного преступления

Додон и министр экономики обвинены в совершении уголовного преступления ...

Просмотров: 1 996
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 17 388
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 44 461
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 41 702
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 19 417
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
У Молдовы может появиться граница с Россией ?

У Молдовы может появиться граница с Россией ?

Просмотров: 65 000
Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Просмотров: 44 770
Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Просмотров: 43 303
Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Просмотров: 38 286
Германия уличила Путина во лжи

Германия уличила Путина во лжи

Просмотров: 29 593
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Просмотров: 28 802
Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Просмотров: 27 863
Додон готовит назначение Вячеслава Солтана на должность Генпрокурора

Додон готовит назначение Вячеслава Солтана на должность Генпрокурора

Просмотров: 25 547
ВЛАСТЬ
Ион Чебан трудоустроил в городской администрации одного из идеологов Плахотнюка

Ион Чебан трудоустроил в городской администрации одного из идеологов Плахотнюка

Сегодня, 14:22  Президент Румынии заявил о недоверии властям Молдовы
Сегодня, 10:13  Посол ЕС отверг обвинения в участии европейских чиновников в краже миллиарда
Сегодня, 09:17  Майя Санду признала нелегитимность действующего парламента
ЛЮДИ
Бузова стала особо ценить уединение

Бузова стала особо ценить уединение

06.01.2020  Ситуация в связи с газоснабжением Молдовы требует широких публичных дебатов
05.01.2020  Скончался боровшийся с раком российский онколог Андрей Павленко
22.12.2019  В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Румыния не намерена выдавать Молдове бывшего депутата – фигуранта уголовных дел по убийству и наркотрафику

Румыния не намерена выдавать Молдове бывшего депутата – фигуранта уголовных дел по убийству и наркотрафику

14.01.2020  Полицейский застрелил мужчину из мести за племянника
14.01.2020  В жилом квартале Кишинева произошел взрыв
13.01.2020  США ввели персональные санкции в отношении беглого олигарха Владимира Плахотнюка



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2020 (90)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта