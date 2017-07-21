Президент Румынии заявил о недоверии властям Молдовы ...

Об этом президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на ежегодной встрече с аккредитованными в Румынии послами, подчеркнув, что Румыния не будет поддерживать совместные проекты на межправительственном уровне.

"К сожалению, мы совершенно не убеждены в том, что нынешнее правительство в Кишиневе предлагает эту цель (проевропейской ориентации - Ред.). Поэтому, мы продолжим лишь проекты по поддержке, направленные напрямую на граждан, проекты местного уровня и проекты стратегического взаимоподключения", - подчеркнул президент Румынии, цитируемый телеканалом Digi24.

В этой связи он отметил, что Румыния возобновит полноценное сотрудничество "лишь, когда увидим на правительственном уровне конкретные действия, направленные на продолжение европейского направления, процесса реформ, особенно, в области юстиции, противодействия коррупции, способных обеспечить демократическое развитие и предсказуемость во внутреннем и внешнем плане".

Ране уже сообщалось, что и премьер-министр Румынии Людовик Орбан заявил о том, что не видит в лице правительства Молдовы "серьезного партнера". Об этом Орбан заявил руководству Евросоюза в ходе своего официального визита в Брюссель.