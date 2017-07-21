[tweetnews]// Путин утвердил Михаила Мишустина в должности премьер-министра России
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Указ о назначении Мишустина был подписан Владимиром Путины в четверг после утверждения его кандидатуры Госдумой.
Подавший в среду в отставку Дмитрий Медведев был назначен Путиным заместителем главы Совета безопасности России. Главой Совета Безопасности России является сам Владимир Путин.
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