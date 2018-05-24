Ион Чебан трудоустроил в городской администрации одного из идеологов Плахотнюка ...

После того, как мэр Кишинева трудоустроил целый ряд помощников руководства Демпартии себе в советники, новую должность получил и один из самых активных идеологов режима Плахотнюка – Михаила Багаса.

Специально для Багаса была введена новая должность на самом прибыльном муниципальном предприятии ”Autosalubritate”. Он стал зам.директора по маркетингу.

Информацию об этом сообщил бывший муниципальный советник Ильян Кашу.

Ранее уже неоднократно сообщалось о фактах скрытого сотрудничества Партии социалистов, которую представляет Чебан, и Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка. Также сообщалось и об одном малоизвестном факте биографии Чебана. В сентябре 2012 года, когда он объявил о выходе из Партии коммунистов, он планировал присоединиться к Демпартии и лишь за несколько минут до подхода к парламентскому микрофону, с ним переговорил один из лидеров ДПМ, который объяснил ему, что "он должен перейти сначала в Партию социалистов".