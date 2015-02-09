В Бендерах задержан киллер из группировки Мику ...

Много лет находившийся в розыске, преступник был задержан после того, как ночью 15 января он смертельно ранил офицера Бендерского УВД.

Как сообщает издание novostipmr, им является 53-летний Олег Карабанов, который был задержан после ночной перестрелки в Бендерах.

По данным регионального министерства внутренних дел, Карабанов находился в розыске за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений в 1990-е годы. На счету банды: убийства, разбои, похищения людей. После задержания, в доме его матери, где он скрывался, были обнаружены потайные комнаты и подземный ход под домом.

Розыскники уточняют, что Карабанов входил в группировку Бобра, которая, в свою очередь входила в структуру молдавского "вора в законе" Мику. "Они занимались тем, что получали заказы на устранение определенных лиц, за что получали солидную оплату", - сообщается в материале МВД Приднестровья.

Задержанный, до начала своей преступной биографии, был ранее сотрудником милиции, закончивший Кишиневскую школу милиции и прошедший курсы повышения квалификации в Нальчике еще в советское время. Имел прекрасное представление об оперативной работе, что и помогало ему долгое время оставаться неуловимым для правоохранительных органов.