Правительство Румынии отменило начало строительства автомагистрали Тыргу Нямц-Яссы-Унгены ...

В четверг правительство приняло решение отменить закупки для начала строительства автомагистрали и перевести проект под управление профильного министерства, фактически приостановив реализацию проекта.

Были также аннулированы процедуры публично-частного партнерства по изысканию средств для реализации проекта.

Эта же процедура коснулась и проекта по строительству автомагистрали Комарник – Брашов.

"Оба проекта были предложены прошлым правительством на уровне фантазий для реализации в рамках публично-частного партнерства учреждением, которое не имело ни компетенций, ни экспертизой", - заявил глава Канцелярии премьер-министра Румынии Ионел Данкэ.

Он также уточнил, что решение прежнего правительства имело целью "просто закопать их на этапе подготовки проектов, вместо того, чтобы начать искать средства финансирования, будь то из внешних либо внутренних грантов, чтобы реализовать эти проекты".

О начале строительства автомагистрали Тыргу Нямц – Яссы – Унгены было заявлено после утверждения специального закона в ноябре 2018 года. Закон предусматривал, что магистраль пройдет до границы с Молдовой на реке Прут, через которую будет проложен мост с выходом на город Унгены.