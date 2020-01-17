Родственники и односельчане убитого в пригороде Бельц парня протестуют против произвола полицейских ...

В пятницу утром несколько десятков жителей села Елизавета вместе с родственниками застреленного офицером МВД парня вышли на митинг протеста.

Как сообщает издание "СП", протестующие вышли, чтобы выразить недовольство действиями экстренных служб и потребовать сурового наказания для обвиняемого. Они возмущены также действиями полицейских, которые были на месте после трагедии.

Жители села также требуют, чтобы семья карабинера-убийцы покинула село.

Ранее уже сообщалось, что 13 января 37-летний капитан войск карабинеров МВД застрелил 21-летнего жителя села Елизавета, входящего в состав муниципия Бельцы.

Известно, что офицер решил таким образом отомстить за племянника карабинера, который в тот вечер получил пинок.

Очевидцы сообщают, что прибывшие на место происшествия полицейские вели себя неадекватно и были в состоянии алкогольного опьянения.

Обвиняемый находится под предварительным арестом и не признает свою вину.