Родственники и односельчане убитого в пригороде Бельц парня протестуют против произвола полицейских
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В пятницу утром несколько десятков жителей села Елизавета вместе с родственниками застреленного офицером МВД парня вышли на митинг протеста.
Как сообщает издание "СП", протестующие вышли, чтобы выразить недовольство действиями экстренных служб и потребовать сурового наказания для обвиняемого. Они возмущены также действиями полицейских, которые были на месте после трагедии.
Жители села также требуют, чтобы семья карабинера-убийцы покинула село.
Ранее уже сообщалось, что 13 января 37-летний капитан войск карабинеров МВД застрелил 21-летнего жителя села Елизавета, входящего в состав муниципия Бельцы.
Известно, что офицер решил таким образом отомстить за племянника карабинера, который в тот вечер получил пинок.
Очевидцы сообщают, что прибывшие на место происшествия полицейские вели себя неадекватно и были в состоянии алкогольного опьянения.
Обвиняемый находится под предварительным арестом и не признает свою вину.