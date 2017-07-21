Премьер-министр Украины подал в отставку
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Глава Кабинета министров Украины Алексей Гончарук подал на имя президента Украины прошение об отставке.
Об этом он сообщил в соцсетях.
"Я пришел на должность – выполнять программу президента. Он для меня является образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук.
В свою очередь, Офис президента Украины подтвердил факт передачи заявления премьер-министра об отставке.
"Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента сообщит отдельно", - говорится в сообщении.
Гончарук является премьер-министром Украины с 29 августа 2019 г.
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