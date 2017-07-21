Приднестровье ввело запрет на пересечение границы с Украиной автомобилей с молдавскими номерами ...

Власти непризнанной приднестровской республики объявили о введении запрета на пересечение автомобилей молдавской регистрации через приднестровский участок молдо-украинской границы.

Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство региона сославшись на "решение Совета Безопасности Приднестровской Молдавской Республики".

Это решение мотивируется необходимостью введения "зеркальных мер" "в ответ на запрет автомобилям с номерами ПМР пересекать пункты пропуска РМ".

Ограничительные меры вводятся с 24 января для всех типов транспортных средств, управляемых постоянно проживающими в Молдове гражданами, обладающими водительскими удостоверениями, выданными в Молдове.

Власти региона оставят в силе указанную меру "до момента снятия введённых молдавской стороной ограничений в отношении приднестровского автотранспорта".

Ранее администрация Приднестровья объявляла, что с 10 января пограничные власти Молдовы прекратили пропуск автомобилей с регистрационными номерами приднестровского образца, а также с выданными в Приднестровье водительскими удостоверениями.