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Приднестровье ввело запрет на пересечение границы с Украиной автомобилей с молдавскими номерами

Опубликовано : 17 январь 2020 г. 12:15 | Просмотров: 470 | Категория: Страна

Власти непризнанной приднестровской республики объявили о введении запрета на пересечение автомобилей молдавской регистрации через приднестровский участок молдо-украинской границы.

Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство региона сославшись на "решение Совета Безопасности Приднестровской Молдавской Республики".

Это решение мотивируется необходимостью введения "зеркальных мер" "в ответ на запрет автомобилям с номерами ПМР пересекать пункты пропуска РМ".

Ограничительные меры вводятся с 24 января для всех типов транспортных средств, управляемых постоянно проживающими в Молдове гражданами, обладающими водительскими удостоверениями, выданными в Молдове.

Власти региона оставят в силе указанную меру "до момента снятия введённых молдавской стороной ограничений в отношении приднестровского автотранспорта".  

Ранее администрация Приднестровья объявляла, что с 10 января пограничные власти Молдовы прекратили пропуск автомобилей с регистрационными номерами приднестровского образца, а также с выданными в Приднестровье водительскими удостоверениями.


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