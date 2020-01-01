Протестующие против произвола полицейских потребовали срочного вмешательства прокуроров

(ВИДЕО) Родственники застреленного офицером МВД парня и их односельчане перекрыли дорогу в пригороде Бельц, требуя срочного вмешательства прокуроров для расследования всех обстоятельств убийства. Отец убитого парня в знак протеста лег на асфальт, а полицейские пытались растолкать дошедших до отчаяния протестующих.

Как сообщает телеканал BTV, жители села Елизавета из состава муниципия Бельцы вышли на спонтанный протест, подозревая полицейских в желании "спустить на тормозах" расследование преступления.

Жители села также говорят, что в последнее время такие трагические случаи в Елизавете уже случались.

Простояв несколько часов, люди, так и не дождавшись представителей прокуратуры, двинулись перекрывать трассу Бельцы-Флорешты, сетуя на то, что полиция не имеет достоверной информации и не опрашивает очевидцев трагедии. Там же и произошла стычка с полицейскими, где родные погибшего парня в поисках правды ложились на дорогу, а органы правопорядка попытались их отвести. Отец убитого Семёна Ботнаря лёг на дорогу.

Прибывшие на место протеста работники прокуратуры выслушали все вопросы и требования протестующих. Родным и близким погибшего пообещали справедливое следствие и детальное разбирательство, в результате которого виновные будут наказаны, невзирая на звания и должности.

Ранее уже сообщалось, что 13 января капитан Генерального Инспектората карабинеров МВД застрелил из личного оружия 23-летнего жителя села Елизавета. По самой распространенной версии, мужчина применил оружие, решив отомстить за своего племянника, получившего пинок в результате ссоры с группой парней. Очевидцы утверждают что, выстрелив в парня, полицейский продолжал угрожать его друзьям пистолетом и запрещал оказывать ему помощь. Также он применил против них газовый баллончик. Открыто уголовное дело. На данный момент мужчина помещен под арест на 30 суток.