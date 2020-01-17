Багас был трудоустроен в результате частных договоренностей с Чебаном ...

Как сообщил агентству OMEGA источник в муниципальном совете Кишинева, ультра-националист Михаил Багас был трудоустроен по личной договоренности мэра Кишинева Иона Чебана со своими румынскими партнерами.

Источник отмечает, что решение было принято неделю назад, а партнеры Чебана настояли на трудоустройстве Багаса в руководства Управления ”Autosalubritate”, "как гаранта реализации совместного проекта по утилизации мусора".

"По итогам договоренностей, в мэрию был вызван директор предприятия, которому было настоятельно рекомендовано назначить Багаса одним из своих заместителей. От Аксентьева даже было потребовано назначить Багаса вместо одного из них, но был найден временный компромисс и для Багаса была придумана новая должность", - подчеркнул собеседник агентства, затруднившись сказать, о каком совместном проекте идет речь, и какое отношение к нему может иметь Багас.

Ранее уже сообщалось, что после того, как мэр Кишинева, социалист Ион Чебан трудоустроил целый ряд помощников руководства Демпартии себе в советники, новую должность получил и один из самых активных идеологов режима Плахотнюка – Михаил Багас. Специально для Багаса была введена новая должность на самом прибыльном муниципальном предприятии ”Autosalubritate”. Он стал зам.директора по маркетингу.