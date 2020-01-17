Путин знает, кому, за что и как 'заткнуть рот' ...

Президент России Владимир Путин объявил о намерении "заткнуть рот" "некоторым деятелям за бугром", пытающимся переписать историю Второй мировой войны.

Об этом Путин заявил в субботу на встрече с ветеранами в Музее блокады Ленинграда.

Президент России объявил о намерении создать архив документов, фото- и видеоматериалов, посвященных участию СССР во Второй мировой войне. Задача – сохранить память о подвиге и заткнуть рот забывчивым.

"Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей, мы заткнем его правдивой фундаментальной информацией", - заявил президент России, не уточнив, кого именно он имеет в виду.

Президент добавил, что эти люди пытаются "принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою Родину и практически весь мир от коричневой чумы".

По его словам, Россия не позволит даже "попыток представить историю в совершенно дурном свете".

В этой связи он привел пример Израиля, "где ни на секунду не позволяют забыть о Холокосте".