Бывший вице-премьер рассказал скрываемые ранее детали биографии Майи Санду ...

Экс-премьер Майя Санду, работавшая в свое время консультантом Всемирного банка, была обвинена в работе против интересов Молдовы.

Об этом заявил Александр Муравский, являвшимся в 1999 году вице-премьером, министром экономики.

По признанию Муравского, он "долго сдерживался" рассказать, как в свое время обещал Майе Санду закрыть дверь в его кабинет, но ее последнее заявление в поддержку подход правительства Румынии, которое объявило об изменении инвестиционной логики в Республике Молдова.

Как заявил Муравский, в сложнейшей для Молдовы экономической ситуации в 1999 году, когда в результате дефолта в России Молдова осталась практически без валютных резервов, при отсутствии бюджета, долгах по зарплатам бюджетникам, Санду поддержала давление со стороны МВФ и Всемирного банка в ущерб интересам Молдовы и ее населения.

"Майя в то время работала экономистом в офисе ВБ в Кишинёве и сопровождала рабочую группу.

Ведём тяжёлую дискуссию. Выторговываю некоторые послабления или убеждаю членов делегации ВБ в необходимости снятия некоторых требований, поскольку население просто не выдержит этого удара. Эксперты соглашаются. И вдруг раздаётся тоненький голосок Майи, которая говорит о том, что это нельзя принять, поскольку кто-то из ВБ ранее уже установил этот критерий, или что это включено в какую-то матрицу и прочее. Все эти аргументы не имеют силы, поскольку силу будут иметь только положения, зафиксированные в протоколе переговоров и окончательном соглашении, подписанном мною, и руководителем группы ВБ, а потом утверждённые премьер-министром и соответствующим директором ВБ.

Но Майю это не останавливает, и она время от времени подаёт свой голос. Эксперты колеблются и начинают возвращаться к уже обговоренным пунктам.

Я объявляю перерыв, отправляю делегацию ВБ на обед и прошу Майю задержаться на пару минут. Когда все выходят, я задаю ей вопрос в лоб: "На кого ты работаешь? То, что ты получаешь зарплату в ВБ понятно, но ты гражданка Молдовы. Неужели ты не понимаешь губительность этих рекомендаций в данный момент?". Она сначала пыталась что-то объяснить, что ей кажется, что надо так действовать. Потом, что её задача напоминать членам группы ВБ о всех предыдущих договорённостях и т.д.

После короткой дискуссии я просто сказал, что если она ещё раз откроет рот, то дверь в мой кабинет будет для неё закрыт, с какой бы делегацией она не пришла. За результат переговоров с ВБ и ситуацию в экономике отвечаю я, и я решаю, какие положения ВБ можно принять, а какие должны быть отвергнуты. После этого голос Майи не был слышен", - написал бывший вице-премьер правительства Молдовы Александр Муравский в соцсетях.

В этой связи он отметил, что "как экономист-аналитик она является специалистом высокой квалификации". "Но, как политик она увы... И эта её черта по любому случаю "стучать" своим западным работодателям то в Вашингтон, то в Брюссель, то в Бухарест и приветствовать их меры и заявления, направленные против правительства Республики Молдова не могут заслуживать ни капли поддержки", - добавил Муравский.

Майя Санду пока никак не отреагировала по поводу воспоминаний бывшего вице-премьера.