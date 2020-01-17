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Мэр Кишинева договаривался с самозванцем из Бухареста

Опубликовано : 19 январь 2020 г. 22:15 | Просмотров: 398 | Категория: Власть / Кишинев

Вице-мэр Бухареста, утвердивший в Кишиневе некое соглашение с муниципальным советом Кишинева, не имел на это никаких полномочий.

Об этом говорится в пресс-релизе Примарии Бухареста, согласно которому "вице-примар Бухареста НЕ подписывал подобного протокола и даже не имел такого мандата от Генерального примара Габриелы Фиря".

"Эта делегация имела лишь полномочия в культурной области, а официальный визит был приурочен ко Дню рождения великого национального поэта Михая Эминеску. Повестка визита и была составлена в этом ключе: члены делегации возложили цветы к бюсту великого поэта Михая Эминеску и встретились с композитором Евгением Догой, а затем посетили спектакль, посвященный великому поэту", - говорится в пресс-релизе Примарии Бухареста.

Примечательно, что визит делегации муниципальных советников из Бухареста во главе с вице-примаром Бухареста Аурелианом Бэдулеску был использован в пропагандистских целях мэром Кишинева, социалистом Ионом Чебаном. Чебан сообщил, что было даже проведено "совместное заседание" муниципальных советов Кишинева и Бухареста, в ходе которого было утверждено "дополнительное соглашение о сотрудничестве к протоколу о побратимстве, заключенному между Примэрией муниципия Кишинэу и Примэрией муниципия Букурешть 4 ноября 1999 года".

Чебан также отметил, что утвержденный документ, предусматривает дальнейшую реализацию текущих двусторонних проектов, а также укрепление отношений в перспективе между Кишиневом и Бухарестом в областях, представляющих общий интерес. "Они направлены на обмен опытом и разработку проектов местного развития, взаимное продвижение проектов в сферах экономического развития, культуры, молодежи, образования, туризма, а также других", - написал Чебан о документе, утвержденном вице-примаром Бухареста без мандата даже на его обсуждение.


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