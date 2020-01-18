Генеральный прокурор Александр Стояногло публично извинился за преступные действия прокуроров в отношении сотен граждан, чьи конституционные права были незаконно нарушены.

Стояногло выразил свои публичные извинения, представляя результаты проведенной проверки деятельности Прокуратуры по борьбе с коррупцией, а также Прокуратуры по особым делам и противодействию организованной преступности (PCCOCS).

Генпрокурор объявил, что по результатам проверки их деятельности за последние 4 года, в Высший совет прокуроров уже были направлены представления в отношении ряда прокуроров, уличенных в нарушении прав человека.