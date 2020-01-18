show_banner('300x250'); //размер баннера ?> show_banner('728x90'); //размер баннера ?>
МЕНЮ
Twitter
﻿ 69
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сегодня, 20:38  

Покрывавший малолетних убийц полицейский является гордостью полиции

Сегодня, 17:26  

Соратник Додона оправдал назначение радикала, кричавшего в Кишиневе 'Путин - Ху.ло!' (TOP)

Сегодня, 13:04  

Путин увольняет отца спонсора семьи Додона

Вчера, 22:15  

Мэр Кишинева договаривался с самозванцем из Бухареста

Вчера, 08:11  

Бывший вице-премьер рассказал скрываемые ранее детали биографии Майи Санду

18.01.2020  

Путин знает, кому, за что и как 'заткнуть рот'
все новости

[tweetnews]// Новый Генеральный прокурор публично извинился за незаконные преследования сотен граждан

Опубликовано : 20 январь 2020 г. 12:16 | Просмотров: 3 224 | Категория: [tweetnews]

Генеральный прокурор Александр Стояногло публично извинился за преступные действия прокуроров в отношении сотен граждан, чьи конституционные права были незаконно нарушены.

Стояногло выразил свои публичные извинения, представляя результаты проведенной проверки деятельности Прокуратуры по борьбе с коррупцией, а также Прокуратуры по особым делам и противодействию организованной преступности (PCCOCS).

Генпрокурор объявил, что по результатам проверки их деятельности за последние 4 года, в Высший совет прокуроров уже были направлены представления в отношении ряда прокуроров, уличенных в нарушении прав человека.


Загрузка...
Сообщить о ошибке | Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
Загрузка...
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 17 473
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 44 563
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 41 779
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 19 576
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
У Молдовы может появиться граница с Россией ?

У Молдовы может появиться граница с Россией ?

Просмотров: 65 196
Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Зеленский напомнил Путину, что газопровод принадлежит Украине

Просмотров: 44 846
Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Запуск 'Турецкого потока' вскрыл масштабы воровства в 'Молдовагаз'

Просмотров: 44 574
Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Додон посоветовал Дмитрию Козаку отказаться от своей инициативы

Просмотров: 38 497
Германия уличила Путина во лжи

Германия уличила Путина во лжи

Просмотров: 29 671
Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Российский кредит Додона внезапно сократился и перенесен по срокам

Просмотров: 29 008
Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Один из карателей Плахотнюка возглавил парламентскую комиссию по безопасности

Просмотров: 27 903
Арестован прокурор, вершивший ‘правосудие’ от имени Плахотнюка

Арестован прокурор, вершивший ‘правосудие’ от имени Плахотнюка

Просмотров: 21 570
ВЛАСТЬ
Покрывавший малолетних убийц полицейский является гордостью полиции

Покрывавший малолетних убийц полицейский является гордостью полиции

Сегодня, 13:04  Путин увольняет отца спонсора семьи Додона
Вчера, 22:15  Мэр Кишинева договаривался с самозванцем из Бухареста
ЛЮДИ
Бузова стала особо ценить уединение

Бузова стала особо ценить уединение

06.01.2020  Ситуация в связи с газоснабжением Молдовы требует широких публичных дебатов
05.01.2020  Скончался боровшийся с раком российский онколог Андрей Павленко
22.12.2019  В Кишиневе торжественно зажгли первую Ханукальную свечу
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Покрывавший малолетних убийц полицейский является гордостью полиции

Покрывавший малолетних убийц полицейский является гордостью полиции

16.01.2020  В Бендерах задержан киллер из группировки Мику
15.01.2020  Румыния не намерена выдавать Молдове бывшего депутата – фигуранта уголовных дел по убийству и наркотрафику
14.01.2020  Полицейский застрелил мужчину из мести за племянника



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Январь 2020 (108)
Декабрь 2019 (257)
Ноябрь 2019 (247)
Октябрь 2019 (275)
Сентябрь 2019 (240)
Август 2019 (162)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker Анализ сайта