[tweetnews]// Новый Генеральный прокурор публично извинился за незаконные преследования сотен граждан
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Генеральный прокурор Александр Стояногло публично извинился за преступные действия прокуроров в отношении сотен граждан, чьи конституционные права были незаконно нарушены.
Стояногло выразил свои публичные извинения, представляя результаты проведенной проверки деятельности Прокуратуры по борьбе с коррупцией, а также Прокуратуры по особым делам и противодействию организованной преступности (PCCOCS).
Генпрокурор объявил, что по результатам проверки их деятельности за последние 4 года, в Высший совет прокуроров уже были направлены представления в отношении ряда прокуроров, уличенных в нарушении прав человека.
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