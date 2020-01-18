Путин увольняет отца спонсора семьи Додона ...

Отец основного бизнес-партнера и спонсора семьи Игоря Додона - Игоря Чайки - будет отправлен в отставку с должности Генерального прокурора Российской Федерации.

С предложением об освобождении от должности Генпрокурора Юрия Чайки выступил президент России Владимир Путин.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля, соответствующее предложение Путин внес в Совет Федерации.

"Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу", - сказали в пресс-службе президента России.

Ранее уже сообщалось о том, что Игорь Чайка является тайным спонсором Игоря Додона и его семьи. С этой целью, брат Додона был введен в состав учредителей двух компаний Юрия Чайки.

Семья Чайки фигурирует в целом ряде расследований о коррупции, проведенных российским Фондом борьбы коррупцией.