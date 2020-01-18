Соратник Додона оправдал назначение радикала, кричавшего в Кишиневе 'Путин - Ху.ло!' ...

(ВИДЕО) Представитель про-российской Партии социалистов, мэр Кишинева Ион Чебан не видит ничего предосудительного в назначении ультра-националиста и одного из самых активных идеологов Демпартии Михаила Багаса на руководящую должность в столичной администрации.

Как сообщает point.md, в понедельник Чебан подтвердил назначение Багаса зам.директора самого прибыльного муниципального предприятия "Autosalubritate", сославшись на положительную рекомендацию директора предприятия.

"Аксентьев мотивировал свое решение тем, что этому человеку он может доверять, и Михаил Багас будет работать результативно. Мы внимательно будем следить за его деятельностью, и в случае, если не будет ожидаемых результатов, конечно, мы будем искать другого специалиста", - отметил Чебан.

В то же время, в соцсетях напоминают социалистам, что Багас является не только одним из идеологов ДПМ, но и ультра-националистом, не скрывающим своего воинственного отношения ко всему, что связано с Россией.

В частности, появилось видео, на котором недавно новый фаворит про-российской и про-кремлевской Партии социалистов Багас организовал уличную манифестацию, скандируя появившуюся в Украине после аннексии Россией Крыма: "Путин – Х.йло!".

Ранее уже сообщалось, что ультра-националист Михаил Багас был трудоустроен на дожлность зам.директора по маркетингу в МП "Autosalubritate" по личной договоренности мэра Кишинева Иона Чебана со своими румынскими партнерами.

Также стало известно, что специально для него была придумана новая должность, решение было принято неделю назад, а румынские партнеры Чебана настояли на трудоустройстве Багаса в руководства Управления ”Autosalubritate”, "как гаранта реализации совместного проекта по утилизации мусора".