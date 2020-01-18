Покрывавший малолетних убийц полицейский является гордостью полиции ...

Участковый села Костешты, где в новогоднюю ночь был до смерти избит парень, не только продолжает занимать свою должность, но еще и является гордостью Яловенского инспектората полиции.

Как сообщает издание Independent, со ссылкой на представителя "Нашей партии" Ильяна Кашу, участковый Василий Постикэ продолжает "смотреть с Доски почета" Яловенского инспектората полиции даже после того, как стало известно, что он покрывал братьев, обвиненных в избиении умершего от ран односельчанина Дмитрия Жомир.

"Это Василий Постика. Участковый из Костешт, Яловенского района. Односельчане подозревают именно его в торможении расследования убийства Дмитрия Жомир. Жители Костешт сообщают нам, что даже в ходе следствия Постика беззаботно продолжает занимать свою должность. Более того, Постика остается на Доске почета Яловенского Инспектората полиции", - написал Кашу в соцсетях.

До этого, Кашу сообщил о том, избившие до смерти 20-летнего парня являются братьями и пользуются протекцией со стороны Постики. "Люди зовут его "Селёдка". Это его прозвище в селе. Участковый якобы покрывает убийц Дмитрия. Они днем работают по хозяйству у участкового, а по ночам терроризируют село", - писал ранее Ильян Кашу.

Ранее уже сообщалось, что жестоко избитый в новогоднюю ночь парень скончался спустя пять дней от полученных травм головы. После похорон, родственники и односельчане убитого организовали акцию протеста перед зданием Яловенского Инспектората полиции. Они считают, что полиция проявляет беспомощность, а в расследовании заметно бездействие ответственных структур.