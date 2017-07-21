Дочерняя компания Газпрома признала ущербность 'Турецкого потока' для Молдовы ...

Если еще 9 января председатель Правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан называл "успехом" для Молдовы запуск "Турецкого потока", не признавал убытков от потери транзита почти 15 млрд куб. м газа и заявлял о том, что возглавляемая им компания способна покрыть недополученные доходы от транзита "за счет внутренних резервов", то уже в упомянутом документе "Модовагаз" признало, что снижение объемов транзита в результате запуска "Турецкого потока" "отрицательно повлияло" на доходы его дочерних предприятий в Молдове.

Монополист признал, что из доходов за транзит газа велось прямое субсидирование внутреннего тарифа на газ. Также он признал, что из-за "Турецкого потока" снижение транзита газа через Молдову "в 2020 году достигло более чем 17 раз по сравнению с 2018 годом". В то же время, "Молдовагаз" продолжает утверждать, что лишение транзита в 15 млрд куб.м газа привело к потере "объёма чистого дохода" (очевидная подмена понятий – Ред.) в размере 140-150 миллионов леев в год. Это при условии, что "Газпром" сообщал о плате за транзит газа более 60 миллионов долларов в год. Это при том, что только "Тираспольтрансгаз" получал за транзит газа не менее 26 миллионов долларов в год.

Другой примечательной деталью в этом документе стала цифра "отрицательных финансовых отклонений", которая якобы составляет "более 1,5 миллиарда леев". Это именно та сумма, которую АО "Молдовагаз" рассчитывает получить решением "независимого" НАРЭ уже в самое ближайшее время (полгода – год) в виде повышения тарифа на газ для конечных потребителей. Исключительно, как непрофессионалы, смеем напомнить главе молдавского филиала "Газпрома", что 9 января он озвучил цифру в 1 млрд 700 миллионов леев этих самых "отрицательных финансовых отклонений". Цифра уменьшилась всего лишь за неделю на 200 миллионов леев, что прямо указывает на качество составления финансовых отчетов предприятия, чтобы не обвинять никого в некомпетентности. Кстати, в следующий раз, когда будете говорить об "отрицательных финансовых отклонениях", не забудьте сообщить потребителям о затратах на новый офис и об объеме субсидий, полученных от материнской компании (вы же публично настаиваете на принудительной убыточности вашего предприятия).

Уверены, что лишь эти замечания убеждают всех в необходимости дальнейшего требования предания гласности контракта на поставку газа в Молдову, с расчетами и формулами, включая расчеты платы за транзит по территории Молдовы и разделения дохода от транзита за газ между Кишиневом и Тирасполем.

Во избежание двояких толкований, ниже, мы публикуем полный текст распространенного АО "Молдовагаз" "Опровержения":

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

В связи с многочисленной, спекулятивной и тенденциозной информацией относительно запуска "Турецкого потока", которая появилась и распространилась в средствах массовой информации и социальных сетях, информируем, что АО "Молдовагаз" не является той организацией от решения которого зависел запуск строительства данного газопровода, предназначенного для газоснабжения Турции и стран Южной и Юго-Восточной Европы. Данный международный инвестиционный проект был реализован по решению этих стран с целью повышения их энергетической безопасности и надежности газоснабжения своих потребителей.

В то же время, учитывая возникшую ситуацию и риск в обеспечении потребителей Республики Молдова природным газом по традиционному маршруту транспортировки через территорию Украины, принимая во внимание факт сдачи в эксплуатацию "Турецкого потока", АО "Молдовагаз", при поддержке Правительства Республики Молдова, Европейского союза, ПАО "Газпром" и партнеров из Болгарии, Румынии и Украины впервые и за кратчайший период времени выполнило всю необходимую работу по реконструкции национальных транспортных сетей и подписания всех необходимых международных договоров и соглашений позволяющих осуществить с 1 января 2020 года, газоснабжение Республики Молдова в реверсивном режиме через Трансбалканский магистральный газопровод.

Таким образом, в настоящее время Республика Молдова может быть обеспечена природным газом и по второму, альтернативному, транспортному маршруту через Турцию, Болгарию, Румынию и Украину, то есть была осуществлена реальная диверсификация путей транспортировки природного газа, что в дальнейшем позволит диверсифицировать и возможные источники поставки природного газа в Республику Молдова.

С запуском "Турецкого потока" сократились объемы транзита газа через территорию нашей страны и, соответственно, доходы операторов транспортных сетей "Молдоватрансгаз" и "Тираспольтрансгаз". Но, снижение объёмов транзита отрицательно повлияло не только на доходы транспортных компаний Республики Молдова, но и операторов всех стран через территорию которых проходит Трансбалканские газотранспортные сети (Украины, Румынии и Болгарии). Ни Республика Молдова, ни тем более АО "Молдовагаз" не могут влиять на принятие решений по транзиту газа, так как это не зависит от позиции Республики Молдова, а зависит от позиции поставщиков и стран потребителей природного газа, которые выбирают самый оптимальный и надежный маршрут транспортировки и поставки.

Необходимо также отметить, что снижение транзита газа через территорию Республики Молдова начался еще в 2019 году, когда снижение по сравнению с 2018 годом составило почти 2 раза. А в 2020г. это снижение достигло более чем 17 раз по сравнению с 2018 годом. Такое снижение транзита связано с переходом Турции, Болгарии и других стран Европы на газоснабжение по "Турецкому потоку" и другим маршрутам, а также общего снижения объема потребления газа в этих странах.

Транспортные компании имеют не только доход, но и расходы, связанные с осуществлением транспортировки газа в режиме транзита. Поэтому АО "Молдовагаз" акцентировало внимание общественности не на снижении общего объема полученных доходов от транзита, а только на объеме чистого дохода (разница между общим доходом и затратами на осуществление транзита). Этот объём чистого дохода до 2019 года составлял в пределах 140-150 миллионов леев в год (это без учета "Тираспольтрансгаз", не входящего в зону тарифного регулирования Республики Молдова), который десятилетиями был источником прямого субсидирования потребителей Республики Молдова и который сейчас используется как "фактор спекулятивного манипулирования" некоторыми средствами массовой информации.

АО "Молдовагаз" инкриминируется и то, что якобы повышение тарифов на транспортировку природного газа является также источником воровства потребителей, поскольку на Украине тариф повысился только на 30%, а в Молдове в 8 раз. Считаем, что любой мало знающий аналитик должен понимать, что сравнению подлежат не конечные цифры, а факторы, которые влияют на субъект и объект сравнения. А эти факторы как, например, объем транзита в направлении Молдовы и стран Балканского региона снизился как для Молдовы, так и для Украины в пределах 17,3 миллиарда м3. Однако, для Украины снижение этого объема составляет всего около 20%, а для Республики Молдова данное снижение составляет более чем 17 раз. При этом в Украине тариф повысился на 30% (как утверждают авторы этой идеи), а в Молдове в 8 раз. Именно этими показателями нужно оценивать подход транспортного предприятия и регулятора, а не в процентном соотношении роста тарифов без учета факторов роста.

Что касается тарифа для конечных потребителей АО "Молдовагаз" неоднократно заявляло и подтверждает еще раз, что приоритетом предприятия является реструктуризация всех предприятий общества, реструктуризация финансовых отклонений, оптимизация и сокращение затрат таким образом, чтобы снижение объемов транзита газа не повлияло на конечные тарифы поставки природного газа потребителям.

По этому вопросу приводим более подробное разъяснение. Тариф на поставку природного газа конечным потребителям включает целый ряд компонентов, а именно:

- стоимость приобретенного природного газа, которая зависит от цены закупки (в долларах США) и курс национальной валюты;

- стоимость транспортировки газа (тариф на транспортировку газа);

- стоимость распределения газа (тариф на распределение газа);

- стоимость поставки газа (затраты поставщика и рентабельность).

В структуре действующего среднего тарифа на поставку природного газа конечным потребителям стоимость транспортировки газа составляет всего 3,7%, а остальные 96,3% относятся к стоимости природного газа и затратам на распределение и поставку природного газа (из которых 71,4% стоимость природного газа). Принятое в декабре 2019 года решение НАРЭ о повышении тарифа на транспортировку природного газа теоретически могло бы привести к увеличению конечного тарифа на поставку природного потребителя только на 2,0%. Но, для того чтобы не проводить изменений действующего тарифа, необходимо обеспечить снижение остальных затрат, связанных с приобретением природного газа, а также затрат на распределение и поставку природного газа на 2,1%.

А это АО "Молдовагаз" предусматривает осуществить за счет снижения цены на природный газ с 178,5 долларов США, предусмотренного в действующем тарифе, до не более 173,0 долларов США планируемого на 2020 год, а также за счет снижения затрат на распределение и поставку природного газа в результате, в том числе, реорганизации предприятий и оптимизации затрат по всем видам деятельности.

Несет ли АО "Молдовагаз" убытки от несоответствия тарифов и необходимостью компенсации этих потерь? Да! Действующие тарифы были утверждены еще в 2018 году. В этих тарифах была предусмотрена цена закупки природного газа в размере 178,5 долларов США/1000 м3, по курсу 17,68 леев за 1 доллар США (3155,9 леев/1000 м3). В действительности, в 2018 году фактическая цена на газ была 217,46 долларов США (3670 леев/1000 м3) и в 2019 году - 233,67 долларов США (более 4000 леев/1000 м3). Таким образом, только за счет роста цены на газ в период 2018-2019 гг. у АО "Молдовагаз" образовались отрицательные финансовые отклонения в сумме более 1,5 миллиарда леев. При этом, указанные отрицательные финансовые отклонения могут приниматься в расчетах тарифов на протяжении более длительного периода времени с тем, чтобы не повлияли на их величину.

Со всеми основными показателями работы АО "Молдовагаз" можно ознакомиться на сайте предприятия в разделе "Технические и экономические показатели" (https://www.moldovagaz.md/rus/o-kompanii/tehniko-ekonomicheskie-pokazateli).

Также отмечаем, что ежегодно аудиторское общество, утвержденное на основании конкурса, проводит аудит годовых финансовых отчетов и другой сопутствующей информации АО "Молдовагаз" в соответствии с законодательством, составляя на основании его результатов аудиторское заключение. Кроме того, в настоящее время на предприятии проводится аудит со стороны НАРЭ, результаты которого будут опубликованы.

АО "Молдовагаз" убедительно просит и призывает представителей СМИ быть информированными, консультировать официальный сайт предприятия, а также отправлять вопросы в пресс службу для получения компетентных комментариев и ответов.