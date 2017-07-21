Беспрецедентный рост числа полицейских не повлиял на снижение уровня преступности ...

Несмотря на то, что Молдова стала лидером среди европейских стран по количеству полицейских на душу населения, это не привело к снижению уровня преступности и, в частности, количества тяжких и особо тяжких преступлений.

Как сообщает телеканал BTV, в декабре 2018 года тогдашний министр внутренних дел Александр Жиздан заявил о наличии более 16 тысяч сотрудников МВД. При этом, согласно официальной статистике, в Молдове проживает 3 млн 550 тысяч человек.

Даже если представить себе, что все эти люди постоянно находятся на месте, то получается, что в Молдове на одного полицейского приходится 221 гражданин.

Для сравнения, в России, которую принято считать государством с раздутым полицейским штатом, один силовик приходится на 193-х человек.

В странах ЕС в среднем один сотрудник МВД обслуживает 348 человек, а конкретно в Румынии — 377.

Несколько лет назад Молдова стала лидером среди европейских стран в категории затрат на полицию. Анализирую статистику за 2016 год, эксперт IDIS Viitorul Денис Горя отметил, что из каждых 100 леев, произведенных в Молдове, мы платим около 2-х леев за услуги МВД, что почти в два раза больше, чем в среднем по странам ЕС. Для сравнения, в Румынии за услуги МВД платят на 30% меньше.

В 2016 году Молдова потратила на полицию 2,5 миллиарда леев. В бюджете 2020 года для МВД выделено на 450 миллионов леев больше.

При таком полицейском штате и расходах на его поддержание, Молдова не может похвастаться хорошей статистикой правонарушений.

Организация Объединенных Нацией составила в 2013 году рейтинг стран по количеству убийств на душу населения. Молдова более чем с шестью насильственно умерщвленными на 100 тысяч человек находилась в нем на 126 месте из 219-ти, рядом с Афганистаном, Кенией и Камбоджей.

Тогда, в 2013 году, траты на полицию в Молдове составляли 1 миллиард 800 миллионов леев. В 2020-м мы потратим на неё почти 3 миллиарда.

Но как за это время изменилась статистика правонарушений?

Национальное бюро статистики пока не представило данные за 2019 год, однако в 2018-м на территории Молдовы было совершено, по информации этого ведомства, 32 тысячи преступлений. Это на 4 тысячи меньше, чем в 2013-м, однако на 6 тысяч больше, чем, например, в 2007-м.

Таким образом, почти 30-ти процентный рост затрат на полицию привел, начиная с 2013 года, лишь к 11-ти процентному сокращению преступности в 2018 году. Впрочем, мы ещё не знаем статистику 2019 года. За его первые две недели было совершено 8 громких убийств.