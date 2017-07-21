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Владимир Путин утвердил состав нового правительства России

Опубликовано : 21 январь 2020 г. 19:29 | Просмотров: 362 | Категория: Мир

Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового правительства России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которое заменит правительство Дмитрия Медведева.

Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства

Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства

Виктория Абрамченко — вице-премьер

Татьяна Голикова — вице-премьер

Юрий Борисов — вице-премьер

Дмитрий Чернышенко — вице-премьер

Юрий Трутнев — вице-премьер — полпред в Дальневосточном федеральном округе

Алексей Оверчук — вице-премьер

Марат Хуснуллин — вице-премьер

Министры:

Сергей Шойгу — министр обороны

Сергей Лавров — министр иностранных дел

Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Константин Чуйченко — министр юстиции

Владимир Колокольцев — министр внутренних дел

Антон Силуанов — министр финансов

Максим Решетников — министр экономического развития

Ольга Любимова — министр культуры

Александр Новак — министр энергетики

Евгений Дитрих — министр транспорта

Денис Мантуров — министр промышленности и торговли

Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии

Михаил Мурашко — министр здравоохранения

Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства

Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ

Сергей Кравцов — министр просвещения

Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики

Олег Матыцын — министр спорта

Антон Котяков — министр труда и социальной защиты

Валерий Фальков — министр науки и высшего образования


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