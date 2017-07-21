Владимир Путин утвердил состав нового правительства России
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Президент России Владимир Путин подписал указ о составе нового правительства России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которое заменит правительство Дмитрия Медведева.
Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства
Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства
Виктория Абрамченко — вице-премьер
Татьяна Голикова — вице-премьер
Юрий Борисов — вице-премьер
Дмитрий Чернышенко — вице-премьер
Юрий Трутнев — вице-премьер — полпред в Дальневосточном федеральном округе
Алексей Оверчук — вице-премьер
Марат Хуснуллин — вице-премьер
Министры:
Сергей Шойгу — министр обороны
Сергей Лавров — министр иностранных дел
Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Константин Чуйченко — министр юстиции
Владимир Колокольцев — министр внутренних дел
Антон Силуанов — министр финансов
Максим Решетников — министр экономического развития
Ольга Любимова — министр культуры
Александр Новак — министр энергетики
Евгений Дитрих — министр транспорта
Денис Мантуров — министр промышленности и торговли
Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии
Михаил Мурашко — министр здравоохранения
Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства
Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ
Сергей Кравцов — министр просвещения
Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики
Олег Матыцын — министр спорта
Антон Котяков — министр труда и социальной защиты
Валерий Фальков — министр науки и высшего образования