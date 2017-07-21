Советником Додона стал преступник из окружения Плахотнюка ...

(DOC) Занимающий должность президента Игорь Додон назначил своим советником осужденного в 2009 году за злоупотребление служебным положением представителя Демпартии Геннадия Юрко.

Как сообщил сам Додон, Юрко стал советником президента по вопросам местного управления и регионального развития.

Во вторник представители оппозиционной "Нашей партии" Елена Грицко и Ильян Кашу сообщили в своем видеообращении в соцсетях, что Юрко был осужден за свою незаконную деятельность в должности примара города Сынджера.

Как отметили Грицко и Кашу, согласно решению Апелляционной палаты Кишинева 2009 года, "Геннадий Юрко, вместе с вице-примаром Сынджеры Штефаном Бумбу, а также секретарем городского совета Сынджеры Алексеем Гозун вопреки своим обязанностям и должностным ограничениям, преследуя личные интересы, благоприятствовали продаже земельных участков товарищества "Tracom", лицам, которые не являлись членами организации".

В материалах уголовного дела указано, что в 2005 году, 11 членов товарищества обратились в примарию с заявлением о приватизации 32 га земли. Из документов следует, что Юрко, понимая, что приватизация должна быть одобрена городским советом Сынджеры, пользуясь своим служебным положением, фактически передал земельные участки во владение своим близким.

В свою очередь, Додон считает, что у его нового советника в области местного публичного управления и регионального развития "большой опыт в данной области". "Приветствовал господина Юрко в президентской команде и пожелал успехов в деятельности, которую ему предстоит осуществлять", - написал Додон в соцсетях, представляя своего нового советника, осужденного за должностное преступление.

Примечательно, что Геннадий Юрко входил в ближайшее окружение бывшего депутата от ДПМ Константина Цуцу, ныне разыскиваемого Интерполом по запросу молдавских властей.