Бывший глава МВД обвинил депутатов Блока ACUM в намерении поджечь автобусы с полицейскими
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Депутат Демпартии, бывший глава МВД Александр Жиздан заявил, что до того, как попасть в парламент депутаты Блока ACUM планировали тяжкие преступления, включая планирования поджога автобусов с полицейскими.
Об этом Жиздан заявил во вторник в эфире телеканала N4.
В этой связи, Жиздан отметил, что прослушивание переговоров представителей Блока и слежка за ними была оправданной.
"До выборов, они были теми, кто планировал свержение власти в государстве, планировали поджоги автобусов с полицейскими, планировали вандализацию зданий государственных учреждений", - заявил Жиздан.
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