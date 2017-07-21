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Бывший глава МВД обвинил депутатов Блока ACUM в намерении поджечь автобусы с полицейскими

Опубликовано : 21 январь 2020 г. 21:32 | Просмотров: 0 | Категория: Власть

Депутат Демпартии, бывший глава МВД Александр Жиздан заявил, что до того, как попасть в парламент депутаты Блока ACUM планировали тяжкие преступления, включая планирования поджога автобусов с полицейскими.

Об этом Жиздан заявил во вторник в эфире телеканала N4.

В этой связи, Жиздан отметил, что прослушивание переговоров представителей Блока и слежка за ними была оправданной.

"До выборов, они были теми, кто планировал свержение власти в государстве, планировали поджоги автобусов с полицейскими, планировали вандализацию зданий государственных учреждений", - заявил Жиздан.


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