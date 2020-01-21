Партии Додона не нравится следствие об ее тайном финансировании ...

Контролируемая Игорем Додоном Партия социалистов потребует проверить в уголовном порядке, кем и как было начато дело о внешнем финансировании ПСРМ.

Как сообщил на пресс-конференции исполнительный секретарь этой партии Влад Батрынча, ПСРМ считает, что следствие относительно незаконного внешнего финансирования партии является политически мотивированным.

В этой связи Батрынча заявил, что контролируемая Додоном партия намерена выяснить, "при каких обстоятельствах в конце 2019 года это дело было возобновлено теми, кто ранее его закрыл".

Батрынча не уточнил, что дело о незаконном внешнем финансировании было закрыто в 2016 году, в самый разгар режима Плахотнюка, в период открытого сотрудничества Додона с олигархом и лидером правившей тогда Демпартии Владимиром Плахотнюком.

Ранее уже неоднократно сообщалось о незаконном внешнем финансировании Партии социалистов, которая финансируется не только из России, но также и из офшоров, замешанных в международном скандале "Bahama papers".

В частности, известно о переводах, В которых замешаны десятки депутатов ПСРМ, таких как Петр Бурдужа или председатель фракции Корнелий Фуркулицэ. Вделе замешана и жена Игоря Додона – Галина. Из незаконно полученных из-за рубежа финансовых средств финансировалась не только сама Партия социалистов, деятельность "фонда первой леди", но и деятельность занимающего должность президента Игоря Додона, а также разросшийся в последние годы медиа-холдинг, обслуживающий интересы Додона и ПСРМ.

В настоящее время, в производстве прокуроров по борьбе с коррупцией находится уголовное дело о незаконном финанисровании из-за рубежа Партии социалистов. Информацию об этом подтсвердил в понедельник Генеральный прокурор Александр Стояногло.