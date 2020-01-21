Молдова отказала Украине и России в выдаче Платона ...

Генеральная прокуратура Молдовы сообщила властям Украины и Российской Федерации "о невозможности удовлетворения запроса о возврате подсудимого Вячеслава Платона на территорию Украины и, соответственно, об его экстрадиции в Российскую Федерацию".

Об этом говорится в распространенном в среду пресс-релизе Генеральной прокуратуры Молдовы. Уточняется, что это решение было принято после изучения соответствующих запросов генеральных прокуратур России и Украины.

"Принимая во внимание, что подсудимый Платона обладает гражданством Республики Молдова, и он отбывает уголовное наказание, а также то, что он фигурирует в других делах, которые находятся в производстве, а без него могут быть нарушены разумные сроки расследования и, как следствие, ущемлены права и интересы потерпевших сторон, Генеральная прокуратура не может удовлетворить запросы коллег из Украины и Российской Федерации, отклонив их", - отмечается в пресс-релизе.

Ведомство сообщает, что указанные запросы поступили в Генпрокуратуру 10 декабря 2019 года, из Украины, и 11 декабря – из России.

"На данный момент подсудимый отбывает наказание в пенитенциаре №13 после того, как был приговорен за мошенничество, отмывание денег и активную коррупцию. Кроме того, он продолжает находиться под уголовным преследованием и по другим обвинениям, таким как: уклонение от уплаты налогов, причинение материального ущерба посредством мошенничества или злоупотребления доверием, незаконное присвоение иностранных активов", - подчеркивается в сообщении Генеральной прокуратуры Молдовы.

Бизнесмен Вячеслав Платон, который является ключевым свидетелем, давшим показания о преступной деятельности олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, осужден на 25 лет по целому ряду обвинений в совершении финансовых преступлений. В ходе процесса по его делу власти в сомнительных условиях перепродали принадлежащие Платону доли в финансово-банковских учреждениях. Платон был задержан в Украине и экстрадирован в Молдову 29 августа 2016 г. по ходатайству молдавских прокуроров.

