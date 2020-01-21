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Шор лишен депутатской зарплаты

Опубликовано : 22 январь 2020 г. 16:07 | Просмотров: 338 | Категория: Власть

Находящийся в международном розыске основной обвиняемый в краже миллиарда долларов из банковской сферы, депутат Илан Шор будет лишен заработной платы и всех надбавок и компенсаций, выплачиваемых парламентом.

Это решение было принято лишь 22 января парламентской комиссией по праву, назначениям и иммунитету на основании его отсутствия на заседаниях парламента.

Соответствующее распоряжение должно быть подписано председателем парламента Зинаидой Гречаной.

Примечательно, что обвиняемый Илан Шор тайно покинул Молдову еще 14 июня прошлого года. После этого, Шор был объявлен в международный розыск.

Статус разыскиваемого за уголовное преступление не мешает Шору время от времени выходить с прямыми видеотрансляциями в соцсетях. Известно, что он скрывается в Израиле.


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