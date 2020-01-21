Правящая партия Украины против гармонизации законодательства с нормами Евросоюза ...

Как сообщает агентство "Укринформ", выступая в Украинском доме в Давосе, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что такая политика гармонизации является "неправильной" для Украины.

"Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой "гармонизации законодательства". Однако, я считаю, что для Украины это не правильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам", - заявил глава парламентской фракции правящей партии.

По его убеждению, Украина должна создать уникальные правила. "Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться", - отметил депутат.

"Если мы гармонизуемся, то можем стать самой слабой экономикой в ЕС, чем-то вроде Словении. Будучи огромным государством, мы будем оказывать очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют.

Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться", - добавил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Пропрезидентская партия "Слуга народа" имеет 254 места из 450-ти в Верховной раде Украины.